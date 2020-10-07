"Это очень большой удар": состояние 62-летнего Валерия Сюткина ухудшилось

Валерий Сюткин дал большое интервью. Популярный исполнитель, бывший солист группы "Браво" рассказал о сыне Льве, который появился на свет в августе, и о финансовых проблемах.

В августе стало известно, что в семье 62-летнего артиста Валерия Сюткина случилось радостное событие: 45-летняя супруга Виола родила ему сына Льва. Для популярного исполнителя этот ребенок стал четвертым. "Это очень осознанное и взвешенное решение. Долго мы ждали этого. В юности казалось, что все нормально, успеем, успеем, а потом понимаешь, что с возрастом дети даются тяжелее", – признался Валерий Сюткин.

Певец заявил, что рождение ребенка в его возрасте это "абсолютный космос", потому что "все по-новому, но осознано". Он отметил, что стал больше бояться за ребенка, чем в молодости. И если раньше, со старшими детьми, он пытался побыстрее отделаться от родительских забот, спихнув их на родственников и нянь, то теперь сам с удовольствием возиться с малышом. "Отказываешься от всего, только чтобы побыть рядом и наслаждаться, наблюдая, как он постигает этот мир. Так устроен человек: чем взрослее, тем мудрее, наверное", – заключил исполнитель.

И даже режим карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, положительно сказался на рождении сына. "Мы с женой постоянно были заняты и много времени проводили вместе", – отметил Валерий Сюткин.

Зато что касается работы, то там есть проблемы. И опять же, из-за коронавирусной инфекции. "Это очень большой удар. Сейчас потихоньку идут мероприятия, но в основном закрытого толка: юбилеи, корпоративы. Кассовых концертов практически нет. Запрещены по медицинским соображениям. Рестораны открыли, а вот площадки – нет. Так что зарабатывать стало тяжелее в разы. Но надо – я же папа!" – не унывает артист.