Сюткин дал новорожденному сыну редкое имя

Неделю назад 62-летний Валерий Сюткин обрадовал поклонников чудесной новостью: он стал отцом в четвертый раз. 45-летняя Виола подарила супругу сына. Маму и ребенка выписали из роддома на днях.

Младший наследник Валерия Сюткина появился на свет 9 августа. Тогда счастливый отец поделился снимком из роддома и публично поблагодарил супругу за сына. Спустя неделю артист опубликовал новое фото с малышом, сделанное дома, и выразил признательность поклонникам за поздравления.

Также Сюткин сообщил, как зовут наследника. Оказалось, что артист назвал сына Лео. Такое имя встречается в России весьма редко, но, по замечанию многих подписчиков, в сочетании с фамилией и отчеством звучит хорошо.

Напомним, у Валерия Миладовича есть еще трое наследников. Старшей дочери от первого брака Елене уже 40 лет, которая родила девочку в 2014-ом. Во втором браке у артиста появился на свет сын Максим, которому уже 33.

Нынешняя супруга Сюткина Виола в 1996 году родила ему дочь. Кстати, девушку зовут также, как и маму. Она окончила школу "Золотое сечение", Колледж Ди Леман в Женеве, а также Американский университет в Париже, получив специальность "историк искусств, театровед". На сегодняшний день Виола-младшая является исполнительным продюсером фестиваля "Черешневый лес".