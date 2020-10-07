Никита Панфилов о разрушении брака: Это не жизнь, а мучение

Никита Панфилов в откровенном интервью порассуждал об отношениях между мужчиной и женщиной. А еще популярный актер рассказал о семье.

Актер Никита Панфилов, прославившийся благодаря ролям в сериалах "Пес" и "Мажор", счастлив в третьем браке. У артиста подрастает двое детей: двухлетняя дочь Аврора и семилетний сын Добрыня (от предыдущего брака). Сейчас, с высоты своего опыта, Никита Панфилов свободно рассуждает об отношениях между мужчиной и женщиной, о том, как сохранить брак.

По его мнению, супруги должны полностью доверять друг другу и ценить. А если этого не будет, то "кто-то станет тянуть одеяло на себя". Тогда, считает актер, и начнет все рушиться.

"Нередко в супермаркете наблюдаю, как мужчина и женщина неистово орут. Но ведь когда-то они любили друг друга?! Просто кто-то первый позволил себе вольность, а второй смолчал. И теперь они привыкли к такому существованию. Но это не жизнь, а мучение, поэтому и рушатся браки. Найдется другой, который пожалеет и приласкает", – привел пример Никита Панфилов.

С супругой Ксенией Соловьевой популярный актер вместе уже шестой год. По признанию Панфилова, он любит и ценит жену "за чистоту". "Когда увидел ее в первый раз, представил ангела – человека не с нашей планеты. Наверное, это больше всего и подкупило. Да, она очень красивая девушка, но главное, что осталась светлым человеком", – сообщил артист.

Интересно, что жена ездит вместе с Никитой Панфиловым на съемки. Однако на площадку не приходит. "Но когда я возвращаюсь с работы, знаю, что меня ждут. Прекрасное ощущение: ты придешь – тебя обнимут, а когда уйдешь – проводят. Мы много разговариваем, делимся тем, что произошло за день, это необходимо. В прошлом году они в Сочи прилетали на съемки "Лихача" вместе с дочерью", – сообщил актер.

Дочь Аврора – любимица всей семьи. Никита Панфилов рассказал, что все родственники в ней души не чаят и постоянно балуют. При этом характер у дочки своенравный – "дашь палец, руку откусит".