Никиту Панфилова на съемках сериала "Лихач" берегли как зеницу ока

24 августа на канале НТВ состоится премьера нового сериала "Лихач". Главную роль в приключенческом детективе исполнит актер Никита Панфилов.

События теленовеллы разворачиваются в Сочи. В центре повествования 37-летний сотрудник уголовного розыска Сергей Сотников. Герой обожает быструю езду, за что получил прозвище Лихач. Сергей – настоящий профессионал своего дела. Он давно бы мог дослужиться до высокого чина, но не хочет просиживать штаны в душном кабинете.

По словам Никиты Панфилова, ранее такого героя как Сергей Сотников он не играл. Персонаж сериала "Лихач", по словам звезды, привык плыть против течения и играть против правил. Он отказывается носить форму и гоняет на мотоцикле.

Отметим, что в кадре Панфилов сам управляет байком. "Но, несмотря на то, что в одном проекте езде на мотоцикле меня учил призер "Дакара", сцены со сложными трюками, разворотами и дрифтами мне так и не доверили", – поведал Никита. Артист очень хотел самостоятельно исполнить какой-нибудь элемент, но возможности не представилось. Киношники берегли Никиту как зеницу ока.

У героя сериала "Лихач" есть прототип. Он жил и работал в Сочи в 90-е. Прообраз Сергея Сотникова служил в правоохранительных органах. Он распутывал самые сложные дела, применяя необычные методы работы, а еще обожал захватывающую дух езду. Добавим, съемки сериала "Лихач" проходили на Черноморском побережье, в Санкт-Петербурге и области.