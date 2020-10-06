Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
"Мог бы жить до ста лет": первая жена назвала причину смерти Миронова
Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
партнеры
Вторник
6 октября
Лента новостей
20:34
В Москве госпитализирован Борис Щербаков
20:12
Собчак взвыла из-за клеветы: Стала жертвой
20:06
"В кого ты себя превратила?": россияне в шоке от вида обнажившейся Дарьи Мельниковой
19:53
Кабаны захватили город под Москвой
19:50
Авербух прокомментировал новость об увольнении Загитовой из "Ледникового периода"
19:46
Дума обсудит поддержку пострадавших от пандемии отраслей
19:36
Обнаружено полезное свойство коронавируса
19:33
"Проститутка": развратную Каменских затравили за целлюлит
19:18
"Сколько вам заплатили?": Семенович с Covid-19 затравили за ее вид
19:08
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
19:08
В одном районе Курганской области ввели режим ЧС
19:01
"Надо лечиться": Дубовицкая ответила на слухи о своей страшной болезни
18:47
Звезда Comedy Woman сбежала из России
18:44
Два пенсионера из Омска пропали на рыбалке
18:44
Названа причина протестов в Белоруссии и Киргизии
18:24
Исинбаеву высмеяли за несвязную речь: Лучше прыгать, чем говорить
18:10
Страшная болезнь лишила Асмус самого дорогого
17:59
Анастасия Задорожная прервала молчание после слухов о свадьбе
17:58
Мишустин захотел поучиться у победительницы конкурса "Лидеры России"
17:57
Зараженный коронавирусом Куценко продолжал ходить на работу
17:48
Дело Ефремова направили в Мосгорсуд
17:45
"Эрнсту нужно было Пересильд продвинуть": актрису критикуют за новую роль в "Угрюм-реке"
17:32
Джоли и Питт схлестнулись в решающей битве за детей
17:18
Зеленский с женой ищут новое место жительства: Дом был продан
17:16
Воздух и воду в школе под Псковом проверили после инцидента с детьми
17:16
Фантомное: Алена Рапунцель после ухода с "Дома-2" все равно продолжает драться
17:06
"Был очередной приступ": Орлова рассказала о неизлечимой болезни
16:56
Своя миссия: зачем Меган Маркл и принцу Гарри лететь в Африку
16:56
Российского кредита не хватит: Лукашенко нужно больше денег для стабилизации экономики
16:49
Малышеву сняли в странном виде на юбилее Бабкиной
16:44
"Это уму непостижимо": актриса Яковлева об игре судьбами невесток
16:40
"Зачем губить девочку?": Дайнеко вступилась за сбившую человека звезду "Холостяка"
16:33
Жителей Тюмени два часа пугал мужчина с ножом
15:48
Любовник убил питомца дочери Конкина перед ее смертью
15:48
Новый турецкий сериал переплюнет "Великолепный век"
15:46
Богатый сожитель отказался от звезды "Холостяка" после смертельной аварии
15:41
"У нас были материальные трудности": Крутой впервые показал сына от первого брака
15:21
"Стоило и разбитых коленей, и ссадин": новый любовник не пощадил Варнаву
15:12
"Будет править экономикой мира": трехлетний сын Собчак поразил способностями
15:02
Не было шансов остаться в живых: шокирующие подробности гибели мужчины в ДТП со звездой "Холостяка"
15:00
"Нужно что-то делать": звезда сериала "Гадалка" сообщила о падении на дно
14:59
Путин: Угроза коронавируса для России еще не отступила
14:36
В Подольске мужчина выгуливал собаку и наткнулся на мертвого младенца
14:30
"Люди жрать хотят!": Плющенко взбесил голодных россиян своим огненным авто
14:26
Россияне молятся за здоровье Корчевникова
14:20
Хилькевич намекнула на развод
14:18
Вскрылось странное поведение Конкина на фоне слухов об убийстве дочери
14:12
В Свердловской области загорелось здание торгового центра
13:45
Депрессия и комплекс маленького человека: актер "Ольги" сообщил о моральном разложении
13:45
В Хабаровском крае умер занесенный в Красную книгу тигр
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Артисты не пришли на юбилей к Армену Джигарханяну
Белорусский политик: В Кремле принято решение в отношении Лукашенко
Названы четыре ошибки Лукашенко, приблизившие его свержение
Экономист: Общенациональная забастовка лишит Лукашенко власти
"Мы никогда не предохранялись": откровения Цымбалюк-Романовской о сексе с любвеобильным Джигарханяном
Эксперт: Лукашенко давно ощущает себя повелителем жизни и смерти своих подданных
Шоу-бизнес

"Сколько вам заплатили?": Семенович с Covid-19 затравили за ее вид

Анна Семенович. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Вид болеющей коронавирусом певицы Анны Семенович взбудоражил поклонников. Многие считают, что артистке заплатили за это.
прочитано 589 раз

Анна Семенович болеет коронавирусом. Об этом звезда рассказала в своем микроблоге "Инстаграм", и теперь за ее состоянием ежедневно следят сотни подписчиков.

ПО ТЕМЕ

Инфицированная Семенович пыталась скрыть коронавирус: Не хотела пугать!

Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

Вопреки ожиданиям некоторых, Анна не падает духом. У нее довольно цветущий вид, а из симптомов лишь слабость и потеря обоняния. Она должна соблюдать карантин по Covid-19 до 12 октября. Артистка призывает всех соблюдать эпидемиологические правила.

"Чувствую себя уже гораздо лучше", – написала певица в "Инстаграм".

Однако вместо того, чтобы порадоваться за любимую артистку, фолловеры принялись травить ее. Радостная Семенович взбесила фанатов. Ведь они, судя по всему, мечтали увидеть умирающую от атаки вируса звезду. Особенно Анна не понравилась тем, кто болеет в тяжелой форме.

"Ну и что это за болезнь без температуры, с легкой слабостью?"; "Сколько вам за это заплатили?" – комментировали подписчики.

Тем не менее большинство фолловеров Семенович пожелали ей добра и скорейшего выздоровления. У Анны плотный график работы, и болеть ей совершенно некогда.

Автор: 6 октября 2020, 19:18 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анна Семенович выставила напоказ большой живот

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Тихановская заявила об уходе из политики после новых выборов президента Белоруссии
К чему привели акции протеста в Киргизии
Зеленского обвинили в предательстве украинцев: Удалось всех обмануть
Зачем Тихановская хочет встретиться с Путиным

Шоу-бизнес

Малышеву сняли в странном виде на юбилее Бабкиной
"Зачем губить девочку?": Дайнеко вступилась за сбившую человека звезду "Холостяка"
Любовник убил питомца дочери Конкина перед ее смертью
Богатый сожитель отказался от звезды "Холостяка" после смертельной аварии

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

Малышеву сняли в странном виде на юбилее Бабкиной

Теледоктор посетила праздник певицы
Шоу-бизнес

"Был очередной приступ": Орлова рассказала о неизлечимой болезни

Звезда сильно переживает
Шоу-бизнес

"В кого ты себя превратила?": россияне в шоке от вида обнажившейся Дарьи Мельниковой

Фото артистки в купальнике вызвало противоречивые отклики
Шоу-бизнес

Хилькевич намекнула на развод

Артистка напугала фанатов

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 6 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Трудолюбивая девочка": партнер Тодоренко нашел ей замену
"Жила в волчьей стае": жена тренера "Зенита" рассказала о драках в доме и слежке по камерам
Алина Загитова опозорилась в эфире Первого канала
Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+