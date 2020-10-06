"Сколько вам заплатили?": Семенович с Covid-19 затравили за ее вид

Анна Семенович болеет коронавирусом. Об этом звезда рассказала в своем микроблоге "Инстаграм", и теперь за ее состоянием ежедневно следят сотни подписчиков.
Вопреки ожиданиям некоторых, Анна не падает духом. У нее довольно цветущий вид, а из симптомов лишь слабость и потеря обоняния. Она должна соблюдать карантин по Covid-19 до 12 октября. Артистка призывает всех соблюдать эпидемиологические правила.
"Чувствую себя уже гораздо лучше", – написала певица в "Инстаграм".
Однако вместо того, чтобы порадоваться за любимую артистку, фолловеры принялись травить ее. Радостная Семенович взбесила фанатов. Ведь они, судя по всему, мечтали увидеть умирающую от атаки вируса звезду. Особенно Анна не понравилась тем, кто болеет в тяжелой форме.
"Ну и что это за болезнь без температуры, с легкой слабостью?"; "Сколько вам за это заплатили?" – комментировали подписчики.
Тем не менее большинство фолловеров Семенович пожелали ей добра и скорейшего выздоровления. У Анны плотный график работы, и болеть ей совершенно некогда.
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