"Стоило и разбитых коленей, и ссадин": новый любовник не пощадил Варнаву

Среди гостей были замечены Ксения Собчак и Константин Богомолов, Максим Виторган и Нино Нинидзе, а также Дарья Мороз. Постановку приняли на ура, а Екатерина Варнава, которой досталась одна из главных ролей, поделилась впечатлениями от события.
Звезда поблагодарила поклонников за поддержку и аплодисменты в ее честь. Артистка заявила, что все страдания окупились. "Это стоило и разбитых коленей, и ссадин, и сорванных голосов и спин", – написала дебютантка. Вероятно, Александр Молочников не щадил своих подопечных во время репетиций, впрочем, никто не жаловался. Знаменитость надеется, что многие смогут посетить новый спектакль в течение ближайших дней.
Поклонники поддержали Екатерину Варнаву. "Катюша, поздравляю с премьерой!!! Красотка! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Однако протрясающий ты человек, все что ты делаешь это супер!", "Очень круто Катя ты играла-жила 🖤 Очень классный спектакль с современными проблемами общества и мира", "Катерина ты новая легенда отечественной сцены, полюбэ", – заявили в комментариях.
Стоит отметить, что Екатерине Варнаве приписывают роман с Александром Молочниковым. Пара не комментирует отношения, однако на красной дорожке "Кинотавра" ребята появились вместе и с удовольствием позировали перед камерами. Еще в весеннем интервью Ксении Собчак актриса рассказала, что переживает влюбленность в мужчину, с которым познакомилась на шоу "Танцы со звездами". Молодой режиссер, кстати, был одним из участников проекта.
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