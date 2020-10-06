"Пришло время познакомить вас": Ляйсан Утяшева объявила о пополнении в семействе

Ляйсан Утяшева сообщила радостную новость. В семье прославленной гимнастки появился новый член.

Ляйсан Утяшева обнародовала несколько свежих фотографий, на которых запечатлена с очаровательной брюнеткой. Известная гимнастка, телеведущая, танцовщица поделилась новостью с многочисленными поклонниками. "Пришло время познакомить вас поближе с моей Шани❤️ Взяла из приюта ее уже взрослой двухлетней девочкой) С тех пор мы не разлучны... и на репетициях, и на съемках... бегает за мной везде, как хвостик... (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – объявила Ляйсан Утяшева.

При этом гимнастка отметила, что собачка на съемках вела себя как настоящая топ-модель. "Так и до подиума недалеко", – игриво сообщила популярная телеведущая. Многочисленные подписчики осыпали ее комплиментами и поздравлениями. Особенно им понравилось то, что Ляйсан именно взяла животное из приюта, а не купила новое.

Кстати, в семье прославленной гимнастки есть и другие питомцы. Это рыжие шпицы Нямка, которому шесть лет, и Элька, ей семь, и ее тоже взяли в дом в два года. Как выразилась Ляйсан Утяшева, старые собаки "приняли Шани, как родную, и теперь у нас три пушистых антистрессика".

Отметим, что Ляйсан Утяшева воспитывает двоих детей. У гимнастки и ее мужа, известного юмориста и шоумена Павла Воли подрастают сын Роберт и дочь София. В недавнем интервью Ляйсан признавалась, что во время обеих беременностей поправлялась более чем на 20 килограммов.

Однако благодаря спорту, танцам и правильному питанию известная телеведущая выглядит потрясающе: у нее великолепная фигура без намека на лишний вес. Ляйсан Утяшева не делает тайны из того, как ей удалось похудеть. Более того, она проводит мастер-классы, где с удовольствием, откровенно рассказывает о том, как избавиться от ненавистных килограммов.