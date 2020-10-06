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Тимати довел до слез Решетову своим решением

Тимати довел до слез Решетову своим решением

Тимати и Анастасия Решетова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Несмотря на расставание, Тимати и Анастасия Решетова продолжают вместе растить сына Ратмира. Споры между бывшими возлюбленными не утихают.
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О расставании Тимати и Решетовой поклонники узнали 11 сентября. Тогда модель опубликовала совместную фотографию с рэпером и сообщила о случившемся. Что произошло между супругами, до сих пор точно неизвестно.

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Понятно лишь одно: бывшая пара поддерживает дружеские отношения ради наследника. Например, накануне Тимати и Анастасия встретились по пустяку. Родители привели Ратмира в барбершоп. Казалось, стрижка – процесс довольно простой, но у супругов разные взгляды на детские стрижки.

В итоге мальчика подстригли так, как захотел отец. Работу мастера Анастасия запечатлела, сделав фото. Снимок модель опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. "Теперь у него такая челка", – написала Решетова и добавила плачущий смайлик. Очевидно, она была расстроена решением Тимати до слез.

Напомним, недавно Анастасия рассказала подписчикам о характере Ратмира. Модель дала понять, что ее порой возмущает поведение сына. Мальчик бывает очень требователен. Модель уверена: наследник хочет занять место главного в доме.

Автор: 6 октября 2020, 10:39 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник

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