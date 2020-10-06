"Она старуха!": морщинистая Наташа Королева шокировала своим видом

Наташа Королева дала откровенное интервью после известия об измене ее мужа Сергея Глушко, более известного как Тарзан. Поклонники пришли в ужас, увидев свою любимую певицу.

Наташа Королева дала откровенное интервью Ксении Собчак. Она прокомментировала скандал с изменой своего мужа Сергея Глушко. Скандально известная ведущая приехала к артистке на Кубань, где та собиралась с мыслями и приходила в себя после той шумихи, которая развернулась вокруг нее и ее супруга.

Популярная певица предстала перед Ксенией Собчак в черных велосипедках, черной майке и клетчатой рубашке, с неряшливым хвостом на голове и почти без макияжа. Наташа Королева высказала уверенность, что то, что случилось с ее мужем, это не измена, а "подстава". Артистка призналась, что куда больнее ей не от факта неверности супруга, а из-за поведения телебоссов, которые смаковали эту ситуацию.

Впрочем, у зрителей иное мнение. В комментариях к передаче поклонники ужаснулись тому, как сильно сдала Наташа Королева. Дескать, от заводной киевлянки с огоньком в глазах не осталось и следа. И виной тому вовсе не многочисленные шоу на Первом канале.

"Наташа на себя не похожа, столько боли в глазах. Как он мог в 50 лет ей такое устроить, привести в дом, ведет себя как малолетка.. Нет слов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Она старуха! Какой ужас! Где моя задорная Наташка? Куда делась?", "Какой ужас! Что случилось с Королевой? Измена так сказалась? На себя непохожа(((", – высказались поклонники.

А еще зрители высказали уверенность, что это не первая измена Сергея Глушко. Якобы просто до этого никогда факт неверности стриптизера не "всплывал", как теперь, и не было такого обсуждения. "Предал, напакостил, сексуально остыл к своей жене и реально ищет секса на стороне. Наташа в этой ситуации стремно выглядит , у нее , как у женщины нет чувства собственного достоинства, она пытается всех вокруг убедить, что он не виноват. Но все то не дураки и понимают , что в данной ситуации он просто вперся, а вообще он изменяет ей постоянно", "Я думаю это не первая его измена в этот раз просто его подловили. Наташу очень жаль... не заслужила она такого", – с грустью отметили фанаты.