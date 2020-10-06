Королева публично обратилась к Собчак после скандального интервью

Собчак и Королева дружат довольно давно. Об этом поклонники обеих могли узнать накануне, обратив внимание на старую совместную фотографию певицы и журналистки. Этим кадром Наташа поделилась в своем инстаграм-аккаунте. Артистка рассказала, что очень уважает телеведущую.
Певица не стала скрывать, что об измене Тарзана ей захотелось поговорить именно с Ксенией. По мнению Королевой, журналистка сумела сохранить "простые человеческие ценности и культуру". Артистка гордится тем, что является для Собчак кумиром.
Также Королева с сожалением отметила, что сейчас в мире всех волнует грязный пиар. Наташа обратилась к Константину Эрнсту, который без ее ведома пустил в эфир скандальный выпуск, где обсуждалась измена Тарзана. Артистка уверена: Первый канал нарушил ряд законов, сняв передачу о личной жизни известных людей.
Отдельную благодарность певица выразила Андрею Малахову, который отказался снимать передачу с актрисой Анастасией Шульженко, желавшей в подробностях рассказать о связи с мужем Наташи.
Напомним, любовница Тарзана накануне также обратилась к Собчак. Анастасия считает, что стриптизер не был откровенен как с супругой, так и с журналисткой.
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