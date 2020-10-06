На Первом канале всей страной посмеялись над Рудковской

О рождении второго совместного сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко общественность узнала на прошлой неделе. Новость шокировала не только поклонников, но и других представителей шоу-бизнеса, поскольку родители старались держать событие в тайне.
Малыш, которого назвали Арсением, появился на свет 25 сентября благодаря суррогатной матери. С самого рождения мальчик получает все самое лучшее. Например, детскую коляску за полмиллиона рублей от известного бренда. Ее Яна показала подписчикам своего инстаграм-аккаунта накануне, опубликовав снимок.
Фотографию, на которой Рудковская позирует с семилетним сыном Сашей и отдыхающим в коляске Арсением, обсудили в эфире шоу "Вечерний Ургант". Дорогая люлька тоже привлекла внимание телеведущего. Он решил пошутить по этому поводу.
"Материнский капитал Яна потратила на самое необходимое!", – посмеялся Ургант.
Также Иван высказался насчет увлечения Рудковской и Плющенко приложением TikTok. По мнению шоумена, теперь семейство будет привлекать к съемкам забавных видео не только Сашу, но и новорожденного сына.
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