Шульженко обратилась к Собчак после интервью об измене

Певица Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко, более известный как Тарзан, дали первое совместное интервью после череды скандальных передач об измене в звездной семье. В разговоре с ведущей ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!" Наташа заявила, что ее муж не виноват, а причиной произошедшего стала импульсивность и сложившиеся обстоятельства.
Также члены семьи считают, что актриса Анастасия Шульженко просто хотела попиариться и раскрутиться на скандале. После выхода шоу в Сеть Шульженко лично обратилась к Собчак. В своем "Инстаграм" женщина написала, что с удовольствием тоже придет к ней на программу. Также она считает, что Глушко и Королева ввели телеведущую в заблуждение.
Глушко утверждал, что встречался с Шульженко лишь однажды, но актриса настаивает на том факте, что у них были отношения длиной в полтора года. Также она подчеркнула, что ничего не крала у звездной семьи.
Напомним, что скандал завязался в сентябре, когда Наташа Королева заявила о пропаже из ее дома украшений на пять миллионов рублей. Анастасия Шульженко объявила себя любовницей Тарзана и заявила, что у нее есть доказательства измены. Также она объявила, что беременна, однако потом оказалось, что это не так. Тарзан признался в измене, но назвал Шульженко и ее подругу мошенницами.
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