"Допускает грубейшие нарушения": Королева публично отчитала Эрнста

Тема развода Наташи Королевой и Сергея Глушко, более известного как Тарзан, волнует, кажется, всю страну. Исполнительница "Желтых тюльпанов" отругала крупнейшие федеральные СМИ за интимное видео с Тарзаном и его любовницей.

Певица Наташа Королева призналась, что не хотела выносить сор из избы и обсуждать скандал в своей семье, однако терпеть уже невозможно. Когда вся страна муссирует грязные подробности, да еще и приплетает что-то свое, это переходит все границы.

В эфире ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!" рассказала, что Первый канал без ведома супругов решил пустить эфир видео с компроматом, сделанным любовницей Тарзана Анастасией Шульженко. После этого певица разочаровалась в телеканале.



До того, как скандальная программа вышла в эфир, Королева уже знала о готовящемся сценарии. По ее словам, информацию ей "слил" Андрей Малахов.

"Я неоднократно пыталась связаться с главой телеканала Константином Эрнстом, однако меня ни разу не соединили с ним", – поделилась Королева.

Адвокаты певицы также пытались выйти на связь каналом, однако реакции не было. Несмотря ни на что программу увидел весь мир, в том числе и интимное видео с Тарзаном и его любовницей.

При этом Наташа Королева считает, что руководитель Первого канала Константин Эрнст сам является жертвой в сложившейся ситуации. По словам артистки, на канале творится страшное, там идут подковерные игры, а Эрнста хотят снять с должности, а рейтинги тут ни при чем.



"Эта ситуация была сделана специально для того, чтобы освободить кресло нашего любимого Константина Львовича Эрнста", – отметила звезда.



Так же считает и муж Наташи Королевой Константин Эрнст. Когда избежать выхода в эфир скандального видео не удалось, он записал то самое чистосердечное признание.

Королева простила измену супругу. Однако сейчас на них обрушилась волна негатива. В своем "Инстаграм" артистка написала, что не может простить Эрнсту его ужасный поступок. При этом она благодарит Ксению Собчак и Андрея Малахова за помощь и солидарность.

"Я надеюсь, что благодаря этому разговору очень уважаемый мною Константин Львович Эрнст обратит внимание на происходящее у него на канале и разберется, почему продюсер спецпроектов допускает грубейшие нарушения в своей работе, подставляя всю команду 1 канала и непосредственно Константина Львовича, выпуская третьесортные передачи с нарушением действующего законодательства РФ и 23 статьи Конституции нашей страны", – написала певица в Сети.

Скандальная история с изменой Тарзана его жене началась в конце этого лета. Выдавшая себя за любовницу Сергея Глушко Анастасия Шульженко во всеуслышанье заявила, что спала с ним, причем в доме звездной четы. Наташа Королева обвинила ее в краше украшений на огромную сумму, после чего СМИ начали пестрить скандальными заголовками о рушащейся семье.