Певица Азиза: Малахову стало хуже

Певица Азиза дала откровенное интервью. Певица рассказала о новом члене семьи, которого обрела после смерти близкого человека.

Певица Азиза вспомнила о своем бывшем возлюбленном Игоре Малахове, которого некоторые обвиняли в причастности к смерти известного артиста Игоря Талькова. Она рассказала о том, как любимый мужчина, пусть и был женат, умер на руках матери и верного пса.

"В день, когда Игорю делали операцию на сердце, жена ушла из дома. Так получилось, что по возвращении из больницы его ждала только собака. Все бессонные ночи Рикки коротал вместе с Игорем. Когда Малахову стало хуже, я вызвала к нему его маму Галину Степановну. Она несла дневную вахту, а Рикки – ночную", – рассказала Азиза.

После смерти Игоря Малахова собакой занималась его последняя жена. Однако потом она вышла замуж и уехала, оставив пса на попечение соседа. Но тот не оказывал животному должного внимания и заботы. Тогда в дело вмешалась Азиза. Она приехала и забрала собаку. "Я Рикки до этого видела всего один раз в жизни, после похорон Малахова. Сейчас он уже вырос! Ему семь лет. Огромная собака – тибетский мастиф", – сообщила певица.

Сейчас собака живет в загородном доме Азизы в Подмосковье. Его уже обследовал ветеринар, а парикмахер привел в надлежащий вид. "Первое время он плохо ел, но сейчас у него нормализовался аппетит. Последние два года Рикки жил в кошмаре! Его предали люди, оставив одного в вольере. Трудно представить, что он пережил за все это время", – возмущена артистка.

Азиза убеждена, что собака появилась у нее неспроста. "У нас с Игорем Малаховым не было общих детей, хотя мы очень хотели. А теперь у меня Рикки появился. Я это расцениваю как знак свыше. Я обещаю своей любовью его согреть. Он узнает, что есть нормальные люди на земле", – пообещала исполнительница.