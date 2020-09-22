Отменившая свадьбу Азиза жестоко расправилась с подвенечным платьем

Певица Азиза должна была через четыре дня впервые выйти замуж. Однако свадьба не состоится.

Накануне свадьбы Азиза попала в скандал. Она узнала, что ее жених Давид Григорян флиртует с участницей телепроекта "Дом-2". Артистка взревновала и в пылу эмоций отменила свадьбу. И хотя Давид опроверг все обвинения в измене, и даже Азиза его простила, но торжества уже не будет.

"У меня нет праздничного настроения. Все позитивные эмоции, которые я испытывала во время подготовки к свадьбе, ушли на выяснение ситуаций, которые регулярно возникали вокруг Давида", – объяснила Азиза.

А ведь праздник обещал быть событием года. Только черной икры на свадьбы было заказано 50 килограммов. Но теперь эти деликатесы отправятся в дома престарелых и к детдомовцам. Участь свадебного платья, которое якобы обошлось артистке в 11 миллионов рублей, тоже незавидна.

Азиза подчеркнула, что заказала не обычное свадебное платье, а многофункциональный комбинезон со съемным шлейфом более десяти метров длиной. Собственно, наряд остался без шлейфа. "Его я попросила перекроить и сделать два, а может, получится и три покрывала, которые я подарю своим старшим сестрам", – поделилась планами артистка. Что касается самого наряда, то она перекрасит его в свой любимый коралловый цвет и будет в нем выступать.

После скандала Азиза общается с Давидом. "Я его не обвиняю в этих ситуациях. Дело житейское. Тем более я ему сказала, что до свадьбы он может позволить себе все. Другое дело, что из-за этих флиртов у меня пропало желание. Моя мама всегда говорила: "Хороша ложка к обеду". А сейчас уже всё. Не хочется обеда. Хочется простую чистую воду", – призналась певица.

Сейчас артистка поправляет свое эмоциональное состояние за городом, на лоне природы. После всего произошедшего Азиза, тем не менее, не потеряла веру в любовь. Однако если все же дойдет до свадьбы, то устраивать грандиозное событие из этого она уже не намерена.