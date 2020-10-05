Новые детали гибели дочери Конкина: накануне трагедии девушка поссорилась с любовником

В деле о смерти 32-летней наследницы Владимира Конкина появились новые подробности. стало известно, чем занималась София незадолго до кончины.



Следователи выяснили, что девушка в роковой день хотела встретиться с подругами в центре Москвы, но никто из них не смог найти для этого время. По словам адвоката семьи Владимира Конкина Юлии Нитченко, было установлено, что из квартиры на улице Зоологической, которую дочь актера снимала вместе с сожителем Михаилом Серовым, она ушла около 18.00 и поехала на работу в шоурум.

Многие считают, что в вечер гибели София Конкина была в плохом настроении. Якобы поэтому она купила бутылку вина и отправилась с ней в фитнес-клуб.



Близкие погибшей отмечают в деле много странных обстоятельств. В частности, оказалось, что любовник Софии служил на флоте. Он говорил, что хорошо знает все способы убийств на воде. Также известно, что отношения пары были далеко не идеальными. Якобы мужчина открыто заявлял, что не любил дочь Владимира Конкина. Есть предположения, что накануне трагедии они поссорились.

Кроме того, за несколько дней до гибели Софии бойфренд подарил ей мобильный телефон. Он мог отслеживать по нему все ее передвижения. К примеру, так он узнал, что за сутки до смерти девушка встречалась с бывшим парнем.

Примечательно, что в день ее исчезновения он даже не пытался ее искать. По словам адвоката, тревогу мужчина забил только наутро, когда избранница не вернулась домой. Михаил утверждает, что не причастен к гибели девушки и тоже хочет разобраться в причинах ее гибели.

Напомним, дочь Владимира Конкина утонула 22 сентября в бассейне фитнес-клуба. Однако на данный момент существует несколько версий произошедшего. Сотрудники Следственного комитета предположили, что девушка специально приехала в спортивный клуб, что свести счеты с жизнью. Но позже выяснилось, что Софию спасали от удушья сотрудники тренажерного зала. Теперь отец Конкиной уверен, что его наследница была зверски убита.

