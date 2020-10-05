Известная ведущая дерзко ответила на реакцию Волочковой

Бизнесмен Игорь Вдовин сделал предложение своей возлюбленной, известной ведущей Елене Николаевой. Реакция Анастасии Волочковой не замедлила последовать. Невеста ее бывшего мужа не осталась в долгу.

Елена Николаева познакомилась с Игорем Вдовиным пару лет назад. "Как же красиво он добивался меня! Ярко, благородно, честно! Однако встречаться мы начали только через девять месяцев. Вернее так – встретились и все. Вместе", – вспомнила ведущая "второй кнопки".

Как раз в это же время с Игорем Вдовиным стала жить его дочь Ариадна от отношений с балериной Анастасией Волочковой. Елена и Ариша сумели найти общий язык. "О "налаживании отношений" как таковом речи не было. Мы просто понравились друг другу. Сейчас мы, скорее, как мама и дочка. Ну, по крайней мере, мое к ней отношение именно такое", – отметила Елена Николаева.

Они стали выходить в свет вместе и даже наряжаться в одном стиле, тем самым неизменно привлекая внимание многочисленных журналистов. На фоне этого распространились слухи, что отношения у Ариадны с матерью, балериной Анастасией Волочковой, сошли на нет. Да и съехала дочь от нее потому, что якобы устала от присутствия посторонних мужчин в доме.

А когда Анастасия Волочкова узнала о скорой свадьбе Игоря Вдовина, то решила, что будет нелишним напомнить, как несколько лет назад тот взял у нее в долг крупную сумму денег, которую так и не вернул. Походя балерина назвала экс-супруга альфонсом.

Журналисты поинтересовались, как на это отреагировала Елена Николаева. "Реакции?! Я не спрашивала ничьего мнения по поводу наших внутренних решений", – дерзко ответила телеведущая.

Стоит отметить, что Игорь Вдовин и Анастасия Волочкова, сыгравшие свадьбу в 2007 году, на самом деле официально не оформили отношений. Просто балерине захотелось устроить грандиозный праздник с обилием роскоши и шика. И действительно, говорят, эта свадьба стала событием года.