"Не понимает": Собчак заявила о проблемах с матерью

Ксения Собчак в личном блоге поделилась размышлениями на тему отношений с матерью. По ее словам, Людмила Нарусова очень любит, когда дочь хвалят, и не меньше расстраивается, если слышит негатив о своем ребенке.

По словам телеведущей, родительница часто приходит и показывает ей письма от незнакомых людей, в которых те хвалят деятельность артистки. Звезда благодарит маму, но тут же поясняет, что для нее все это неважно. Ксения Собчак отметила, что Людмила Нарусова так и не смогла понять, почему дочь не удаляет комментарии хейтеров.

Артистка объяснила, что для нее негатив со стороны зрителей не имеет никакого значения. Знаменитость отметила, что знает цену народной любви, и чувства со стороны фанатов очень нестабильны. Наученная горьким опытом Ксения Собчак прекрасно знает, что аудитория может в любой момент "качнуться" в другую сторону. "Это всегда мне не нравилось. У меня мое, особое мнение", – цитирует артистку РИА ФАН.

Телеведущая добавила, что не собирается говорить вещи, с которыми лично не согласна, чтобы просто кому-то понравиться. Мать с таким подходом смириться не может. "Она не понимает", – пожаловалась Ксения Собчак.

Поклонники негативно отреагировали на пост звезды. "Спама у тебя тут больше, чем хейта. Прям колодец спама! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Человек имеющий своё мнение, иногда оказывается один. Но в этом состоянии он становится сильнее и мудрее, чем другие", "Поэтому никогда не лайкаю, смотрю на Вас как на забавную зверушку! Удачи!" – написали в комментариях.