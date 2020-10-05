Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
"Мог бы жить до ста лет": первая жена назвала причину смерти Миронова
Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
партнеры
Понедельник
5 октября
Лента новостей
13:40
В США застрелили популярного актера
13:33
"Сую в рот пробку": как Загитовой досталась роль ведущей "Ледникового периода"
13:33
"Я тебя очень люблю": звезда сериала "Кухня" и ее муж празднуют годовщину
13:15
Атомный ледокол "Арктика" достиг Северного полюса
13:14
"Будь проще!": заставшую мужа за странным занятием Валерию заклевали
12:55
Высоцкая объявила Кончаловскому о беременности
12:51
Растолстевшего донельзя Николаева пришибло смертью
12:43
Под Новосибирском вандалы разгромили кладбище
12:35
Собянин объявил об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей в Москве
12:33
44-летняя звезда "Клона" показала идеальный пресс
12:28
Рудковская наживается на рождении сына: Вся жизнь – бизнес-проект
12:19
Заявление о переводе московских школьников на дистанционное обучение устроило переполох
11:54
"Мы никогда не предохранялись": откровения Цымбалюк-Романовской о сексе с любвеобильным Джигарханяном
11:46
Звезда российских сериалов начала рожать в такси
11:41
Коронавирус подкосил здоровье отца Киркорова
11:40
В Петербурге медик угрожал женщине и ребенку оружием
11:39
Молодая жена раскрыла секрет маленького сына Петросяна
11:33
Немецкий политик назвал отравление Навального инсценировкой США
11:32
В Совфеде оценили вероятность повторного введения всеобщего карантина в России
11:07
Асмус откровенно о тяжелом детстве: Побои и нелюбовь родителей
10:57
В Москве мужчина ударил ножом оппонента в ходе ссоры
10:56
Белорусский политик: В Кремле принято решение в отношении Лукашенко
10:52
Узнавшая правду об Анне Ковальчук звезда сериала "Крепостная" потеряла дар речи
10:26
Глава Камчатки озвучил версии массовой гибели морских обитателей в Тихом океане
10:09
Вирусолог: Надежды на формирование коллективного иммунитета к COVID-19 больше нет
09:52
Назван самый негативный сценарий для курса рубля до конца 2020 года
09:36
СМИ: В Москве задумались о серьезных ограничениях из-за пика заболеваемости COVID-19
09:32
"Две смерти подряд разрушили наши отношения с Люсей": пронзительная исповедь внучки Гурченко
09:13
"Вы мне сейчас скажете, что надо было предохраняться": Анна Седокова сообщила о беременности
08:53
Как у Началовой: страшная болезнь изуродовала Дубовицкую
08:28
Наташа Королева нашла замену Тарзану после громкого скандала
08:24
Эксперт: Лукашенко давно ощущает себя повелителем жизни и смерти своих подданных
08:03
Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 октября 2020 года
06:27
"Я упала лицом в асфальт, поцарапалась очень больно": слова Муцениеце встревожили поклонников
04:16
Съемки на Первом канале довели Тодоренко до нервного тика
02:21
Бородина отреагировала на слова мужа слезами
00:09
Коронавирус не помеха: Настя Задорожная вышла замуж в маске
22:07
"Возьмите меня": Гузеева решила соблазнить чужого мужа
20:14
Вид жутко растолстевшего Николаева вызвал оторопь
18:25
Провал сына больно ударил по Рудковской
18:11
"Такой секс не приносит удовольствия": ведущий шоу "Дом-2" откровенно об интиме
18:03
Названы четыре ошибки Лукашенко, приблизившие его свержение
17:47
Лещенко озвучил последний шанс артистов спастись от банкротства из-за коронавируса
17:39
Гороскоп на сегодня, 5 октября 2020 года
17:20
Раздетого российского артиста обчистили в массажном салоне
16:47
Эксперты назвали причину массовой гибели морских животных на Камчатке
16:37
К резиденции Лукашенко стянули бронетехнику и автомобили с колючей проволокой
16:29
Мрачная Пугачева появилась у гроба близкого друга
15:56
СМИ рассказали, кто может сменить подхватившего смертельный вирус Трампа
15:51
Умер самый известный телевизионный диктор Татарстана
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Российский генерал поставил Лукашенко перед выбором: интеграция или свержение
В ЕС представили план по Белоруссии после Лукашенко: Безвиз и помощь бизнесу
Дело о поддельной справке: полицейский лишился должности из-за Ефремова
Обвал рубля назвали местью Запада России за поддержку Лукашенко
Названы четыре ошибки Лукашенко, приблизившие его свержение
Эксперт: Лукашенко давно ощущает себя повелителем жизни и смерти своих подданных
Шоу-бизнес
Растолстевшего донельзя Николаева пришибло смертью

Растолстевшего донельзя Николаева пришибло смертью

Игорь Николаев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
На прошлой неделе стало известно, что из жизни ушел музыкант и звукорежиссер Александр Кальянов. Накануне в Москве прошли похороны, на которых можно было заметить Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Игоря Николаева и многих других.
прочитано 1009 раз

Напомним, что Александр Кальянов прославился благодаря своим музыкальным талантам. Например, именно он создал микшерный пульт для синхронизации фонограммы и голоса. Также артист неплохо пел, в 90-х на всю страну звучал его хит "Старое кафе".

ПО ТЕМЕ

Вид жутко растолстевшего Николаева вызвал оторопь

"Мы с тобой собутыльники": вскрылась близкая связь Пугачевой с известным композитором

 Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

Музыкант сотрудничал со многими звездами отечественной эстрады. Алла Пугачева тяжело переживает смерть друга, которого считала своим собутыльником. "Это лучше чем друг!" – шутила Примадонна.

В личном блоге Игорь Николаев также почтил память коллеги. Он опубликовал трогательный пост-прощание. Артист показал подписчикам "фото из прошлого", на котором изображен в компании Александра Кальянова и Сергея Мазаева. По словам исполнителя хита "Малиновое вино", в прошлом было уютно и весело, а его друг был жив. "Вечная память тебе, Саша!" – написал певец.

Игорь Николаев заявил, что ему было не по себе на прощании с Александром Кальяновым. В своем посте он поблагодарил артиста за все, что тот для него сделал.

Напомним, накануне в Сети появилась новая фотография исполнителя хита "Пять причин". Поклонники с трудом узнали в расплывшимся мужчине прежнюю звезду – жизнь на карантине не прошла бесследно для фигуры музыканта. Подписчики даже обвинили певца в обмане: мол, все эти месяцы он нещадно фотошопил собственные снимки.

Автор: 5 октября 2020, 12:51 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Николаев с женой в поисках приключений

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Названы четыре ошибки Лукашенко, приблизившие его свержение
К резиденции Лукашенко стянули бронетехнику и автомобили с колючей проволокой
СМИ рассказали, кто может сменить подхватившего смертельный вирус Трампа
Эксперт о преемнике Лукашенко: Выходец из силовых структур

Шоу-бизнес

"Будь проще!": заставшую мужа за странным занятием Валерию заклевали
Высоцкая объявила Кончаловскому о беременности
Растолстевшего донельзя Николаева пришибло смертью
Рудковская наживается на рождении сына: Вся жизнь – бизнес-проект

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

Как у Началовой: страшная болезнь изуродовала Дубовицкую

Чем больная ведущая "Аншлага"
Общество

Эксперты назвали причину массовой гибели морских животных на Камчатке

Обитателей глубин вышвырнуло штормом на берег
Шоу-бизнес

"Исхудал как!": вскрылись последствия громкого развода Харламова и Асмус

Депрессия изменила юмориста до неузнаваемости
Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 5 октября 2020 года

Весам стоит запастись терпением

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 5 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года
Гороскоп на октябрь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Алина Загитова опозорилась в эфире Первого канала
Плющенко взорвался из-за обвинений в переманивании Загитовой: Совсем ку-ку?
Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов
"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+