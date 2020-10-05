Растолстевшего донельзя Николаева пришибло смертью

Напомним, что Александр Кальянов прославился благодаря своим музыкальным талантам. Например, именно он создал микшерный пульт для синхронизации фонограммы и голоса. Также артист неплохо пел, в 90-х на всю страну звучал его хит "Старое кафе".
Музыкант сотрудничал со многими звездами отечественной эстрады. Алла Пугачева тяжело переживает смерть друга, которого считала своим собутыльником. "Это лучше чем друг!" – шутила Примадонна.
В личном блоге Игорь Николаев также почтил память коллеги. Он опубликовал трогательный пост-прощание. Артист показал подписчикам "фото из прошлого", на котором изображен в компании Александра Кальянова и Сергея Мазаева. По словам исполнителя хита "Малиновое вино", в прошлом было уютно и весело, а его друг был жив. "Вечная память тебе, Саша!" – написал певец.
Игорь Николаев заявил, что ему было не по себе на прощании с Александром Кальяновым. В своем посте он поблагодарил артиста за все, что тот для него сделал.
Напомним, накануне в Сети появилась новая фотография исполнителя хита "Пять причин". Поклонники с трудом узнали в расплывшимся мужчине прежнюю звезду – жизнь на карантине не прошла бесследно для фигуры музыканта. Подписчики даже обвинили певца в обмане: мол, все эти месяцы он нещадно фотошопил собственные снимки.
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