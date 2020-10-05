Растолстевшего донельзя Николаева пришибло смертью

На прошлой неделе стало известно, что из жизни ушел музыкант и звукорежиссер Александр Кальянов. Накануне в Москве прошли похороны, на которых можно было заметить Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Игоря Николаева и многих других.

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