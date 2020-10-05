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Шоу-бизнес

"Две смерти подряд разрушили наши отношения с Люсей": исповедь внучки Гурченко

Фото: Дни.ру
Елена Королева – внучка легендарной актрисы и певицы Людмилы Гурченко. Она родилась в 1983 году, когда вся страна уже обожала ее бабушку за "Карнавальную ночь", "Вокзал для двоих", "Сибириаду" и "20 дней без войны". Кстати, этот черно-белый фильм Алексея Германа – любимый у внучки актрисы. Но Елена Королева признается, что к Людмиле Гурченко всегда относилась не как к звезде, а просто как к бабушке.
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Елена, всю жизнь Вас называют и представляют как "внучку Гурченко". Не устали от такой славы?

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Я стараюсь лишний раз это обстоятельство не афишировать и не подчеркивать. Потому что у людей часто складываются какие-то неправильные впечатления. Мол, если я ее внучка, то должна непременно быть звездой. Я даже этот факт от своего молодого человека долго скрывала. Хотя, возможно, будь у меня фамилия бабушки, многие бы двери удалось открыть. Я бы, может, и поменяла бы Королеву на Гурченко или на Андроникашвили (по фамилии деда – Бориса Андроникашвили, сценариста и историка, сына писателя Бориса Пильняка – Прим. ред.), но уж очень много с документами потом будет проблем, не хочется этим заниматься.

Но осознание того, что бабушка – известный человек, популярная актриса, знаменитая певица было приятно?

Я часто слышу обвинения и в свой адрес, и в адрес своей мамы, что мы-де не поняли и не оценили всей гениальности Люси (Елена называет бабушку по имени – Прим. ред.). Но я никогда не относилась к ней как к диве, кумиру, легенде. Она была просто моей бабушкой, членом моей семьи. Когда я видела ее на экране или в журналах, то относилась спокойно, без восхищения, как бывает у простых зрителей.

Писали, что Людмила Марковна не очень ладила со своей дочерью – Вашей мамой Марией Королевой. В чем была причина этого семейного конфликта?

Люся выбрала карьеру, работа была для нее важнее семьи. К тому же есть люди, которые внесли раздор в отношения моей бабушки и мамы. Моя прабабушка – Елена Александровна Симонова-Гурченко – жила с нами. Она умерла в 1999-м. А годом ранее трагически ушел из жизни Марк, любимый внук Люси, мой брат. И две эти смерти очень сильно сказались на наших с ней отношениях, разрушили их.

Да и с детства Людмила Марковна живущую с бабушкой дочь, кажется, не жаловала. Помню, как Мария Королева рассказывала: "Мама часто приезжала в Харьков меня проведывать, однажды увидела мои щеки и возмутилась: "Зачем так Машу раскормили?!"

Понимаете, Люся была перфекционистом. Она всегда ставила задачу "максимум", не считаясь при этом с другими. Моя мама никогда не хотела идти по стопам Люси, быть звездой, сиять на публике. Не стремилась она и к осиной талии, как у Люси. Ее устраивала ее полнота, ее тело. И Люсе это не нравилось.

И все окончилось громким судом Людмилы Марковны с родной дочерью!

Начну с предыстории. Мама Люси переехала в Москву из Харькова в 1968 году – вначале вместе с дедом жили в коммуналке в Вешняковском переулке. Потом Люся купила для бабушки квартиру. И бабушка с внучкой, т. е. с моей мамой, в ней жила. На внучку же, которая заботилась и опекала, бабушка потом сделала завещание. А открылось это после смерти бабушки. И Люся подала в суд на мою маму – мол, как это так?!. А мама подала на Люсю. Все закончилось тем, что эта многострадальная квартира каким-то образом была продана без маминого согласия.

При всех этих семейных склоках как часто Вам удавалось видеть Людмилу Марковну?

До 12 лет часто. В последний раз – в 2000-м году, но случайно. Тогда Эльдар Рязанов работал над фильмом "Старые клячи". И одна сцен с участием Люси снималась возле метро Третьяковская. Я шла из школы и ее там увидела. Но, зная ее характер, предполагая реакцию, не стала подходить. Понимала, что она настроилась на работу, а я только помешаю ей.

Какие вещи храните в память о своей знаменитой бабушке?

Когда мне исполнилось 11 лет, Люся подарила мне сапоги, платье и длинную норковую шубу, сшитую из крашеных кусочков – привезла из какой-то своей поездки. Шуба цела до сих пор и я ее даже иногда надеваю, хотя мне скоро 37 исполнится.

А какова судьба загородного дома Людмилы Марковны в подмосковном поселке Новоглаголево, что в 35 км от МКАД по Киевскому шоссе? Знаю, что после смерти Гурченко он достался Вашей семьей, а в квартире звезды в Трехпрудном переулке ее вдовец организовал музей.

Дом цел, и в моих планах со временем тоже сделать там музей. Все вещи Люси – мебель, платья – я сохранила. Целы и четыре ее шубы. Думаю, моей растущей дочери они тоже пригодятся.

Кстати, про Вашу дочь Таисию. Правда, что ее, свою правнучку, Людмила Марковна так никогда в жизни и не увидела?

Она знала о рождении правнучки и очень хотела ее увидеть. Но в нашей семье много Скорпионов по знаку Зодиака. У всех Скорпионов сложный характер, им не свойственно признавать свои ошибки и, что называется, включать заднюю. Хотя наши общие знакомые рассказывали, что Люся была на каком-то показе, и когда на подиуме появились детские модели, тихо сказала: "Такую бы шубку моей правнучке".

У Вас не осталось на Людмилу Марковну какой-то обиды, недосказанности?

Нет, потому что у меня с ней никаких конфликтов не было, я всегда занимала нейтральную позицию. Хотя иногда думаю, как причудливо история повторятся – мою маму Марию Борисовну растила ее бабушка Елена Александровна. А потом моя мама растила уже свою внучку Таисию.

Действительно, как говорил булгаковский Воланд, "как причудливо тасуется колода"... В ноябре исполнится три года со дня смерти Вашей мамы – умерла от внезапной остановки сердца в подъезде своего дома. Но ходили упорные слухи, что она якобы злоупотребляла спиртным...

Про меня тоже часто говорят, будто я алкоголичка. Но это не так. Просто иной раз камера так может поймать не выспавшегося человека, что будет казаться, будто он не просыхает. Точно так же и с моей матерью. Хочу положить конец всем глупым и обижающим меня домыслам: мать не пила.

На днях Вы стали героиней скандальной хроники – в ночном клубе Вас избила модель Лара Фрост. Что стало причиной ссоры?

В этот клуб меня пригласил мой старинный знакомый, с которым я еще со школы общаюсь. Там была презентация альбома Руслана, работающего под псевдонимом Дон Греко. И просто, без всякой задней мысли, я решила его поздравить, поцеловать в щеку. А он меня приобнял. Я вам клянусь: понятия не имела про его отношения с Ларой. Я ее даже не знала и прежде не видела! А она меня приревновала и начала бить. Итог – вывихнутая челюсть. Мой лечащий врач Ашот Камалян говорит, что бандаж придется носить несколько месяцев теперь.

Елена Королева в больнице после драки. Фото: Дни.ру

Когда Вы встретитесь со своей бабушкой на том свете, что скажете ей, за что прощения попросите?

Я надеюсь жить долго – как и мой прадед, и моя прабабушка, и моя бабушка. Им всем было за 70. Так что у меня будет время подумать о том, что сказать Люсе.

Автор: 5 октября 2020, 09:32

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