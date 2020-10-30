"Он очень любит балерин": Волочкова сдала свою связь с лишенным статуса Добровинским

Александр Добровинский на протяжении четырех месяцев защищал Михаила Ефремова по громкому делу о смертельном ДТП в центре Москвы.
Первым адвокатом Михаила Ефремова стал Эльман Пашаев, который имел весьма сомнительную репутацию в адвокатской среде. Позже его лишили профессионального статуса на год. Та же судьба ждала и другого адвоката – Александра Добровинского, теперь уже сроком на два года. Его обвинили в нарушении профессиональной этики.
Адвокат не согласен с таким наказанием и хочет обжаловать решение в суде. Неожиданно за него вступилась балерина Анастасия Волочкова. Она вдруг заявила, что считает Добровинского лордом, и вообще он очень любит балерин...
Отметим, что однажды Волочкова благодаря Добровинскому выиграла дело в суде. По ее словам, он является профессионалом своего дела и при этом отличается порядочностью.
"Это лорд нашей адвокатуры, я бы так сказала. И с удивительным чувством юмора. Он очень любит балерин. И он поступает всегда по-мужски", – приводит ее слова Пятый канал.
Накануне "Дни.ру" рассказывали скандальную историю, в которую угодила Анастасия Волочкова благодаря журналистам. Ее хотели скомпрометировать на нелицеприятные откровения и подставить. Балерина почувствовала неладное и сбежала с интервью.
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