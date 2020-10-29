Хотели втоптать в грязь: Волочкова сбежала с интервью после жестокой подставы

Анастасия Волочкова пожаловалась, что в ходе одного из последних интервью акулы пера хотели выудить из нее скандальные подробности. Балерина почувствовала неладное и вовремя остановила запись. Звезда сняла с себя микрофон и покинула съемочную площадку.
По словам артистки, речь идет о представителях Пятого канала, с которым она отнюдь работать не будет. Дело в том, что журналисты задавали ей ужасно неудобные вопросы, к которым она была не просто не готова, но и которые могли потом испортить ее и без того непростую репутацию. Балерина пожаловалась, что пресса потом могла использовать ее ответы против нее самой.
В последнее время интерес общественности к персоне Анастасии Волочковой растет. Недавно у танцовщицы состоялась премьера ее спектакля "Балерина в зазеркалье". Как раз после этого и произошло скандальное интервью. Звезда считает, что ее хотели "втоптать в грязь" и подставить.
"Если вы захотите подставы на ТВ, то обращайтесь к Пятому каналу. Раскусив эту подставу, еще не начав интервью, я сняла петличку и вышла из кадра", – сообщила Волочкова в своем "Инстаграм".
Теперь нерадивые медийщики умоляют Волочкову примириться и удалить информацию о них. Однако танцовщица стоит на своем.
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