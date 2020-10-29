Хотели втоптать в грязь: Волочкова сбежала с интервью после жестокой подставы

Балерина Анастасия Волочкова всегда охотно идет на диалог с прессой. Она не скрывает своей жизни и в соцсетях, открыто говоря о проблемах и новых достижениях. На этот раз журналисты перешли красную черту и вывели звезду из себя.

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