Побитая внучка Гурченко отказалась от ребенка

Елена Королева сообщила о том, что планы на беременность ей придется отложить. Внучка Людмилы Гурченко пытается восстановить здоровье.

Женщина вынуждена постоянно наблюдаться у врачей, она посещает медицинские учреждения всю неделю. На закрытом мероприятии Елена Королева не поладила с моделью Ларой Фрост. Между ними завязалась драка, в которой внучка Людмилы Гурченко серьезно пострадала. Родственница звезды получила не только ушибы, но и страшную травму челюсти.

Елена Королева наблюдалась у гинеколога и готовилась стать мамой, но драка с инстадивой разрушила ее мечты. Сейчас женщина носит бандаж, она планирует сделать компьютерную томографию и пройти курс лечения.

По словам наследницы Гурченко, ее направили на множество дополнительных обледований и консультаций, чтобы исключить вероятность ухудшения физического состояния. "Все пришлось переносить, от планов на беременность сейчас пришлось отказаться", – сообщила внучка Людмилы Гурченко. Елена Королева переживает не только из-за здоровья, но и из-за предстоящего суда за наследство легендарной артистки.

Напомним, что Людмила Гурченко умерла 30 марта 2011 года. Великая киноактриса скончалась в возрасте 75 лет из-за тромбоэмболии легочной артерии. Звезда ушла из жизни дома, бригада скорой помощи не смогла ее спасти. Людмила Гурченко похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилами других артистов.