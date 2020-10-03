"Сладкая парочка": разведенная Гагарина появилась на публике с красавцем

Вокалистка нашла нового спутника для выхода в свет. Полина Гагарина показала "кавалера".

На светские мероприятия знаменитость теперь ходит с сыном Андреем. Наследнику знаменитости уже 13 лет. Надо сказать, что отпрыск Полины Гагариной выглядит старше своих лет. Юноша уже выше родительницы.

Накануне Полина и Андрей появились на премьере спектакля "Бульба. Пир". Создателем постановки выступает Александр Молочников. Главная роль досталась звезде Comedy Woman Екатерине Варнаве. На мероприятие Гагарину пригласила именно артистка. Знаменитости давно и близко дружат.

В личном микроблоге Полина Гагарина опубликовала фото с премьеры. В кадре вокалистка позирует вместе с сыном Андреем на фоне дворца. Интернет-пользователи отметили, что артистка не похожа на родительницу взрослого парня.

"Какой у вас взрослый и красивый сын!!! вы как брат и сестра", "это сын???????? 😵 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как брат и сестра 🔥🥰", "Какой кавалер красивый! Всем кавалерам-Кавалер!👍💞🌞", "какой он взрослый стал боже, завидный жених😻", "Ох, он уже у Вас действительно настоящий кавалер)) Вы как брат и сестра смотритесь)) Красивые 😍", "Сладкая парочка...", – рассуждали подписчики.

Напомним, Полина Гагарина родила первенца в 2007 году. Отцом Андрея является первый муж звезды Петр Кислов. У вокалистки есть трехлетняя дочь Мия. Девочка появилась в браке певицы с фотографом Дмитрием Исхаковым. Гагарина и Исхаков разверзлись в этом, 2020 году.