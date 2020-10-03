"Даже Джоли и Питт не позволяли такого": Павла Волю и Ляйсан Утяшеву разнесли за высокомерие

Однако картинка счастливой семьи потерпела крах. Накануне Павел Воля обнародовал фотографии, на которых ему вместе с супругой удалось задрать нос.Теперь поклонники звезд негодуют, почему такие милые и обворожительные артисты решили показать свое настоящее нутро.
Оказалось, что Павел и Ляйсан просто пытались скопировать всеми известных персонажей голливудской кинокартины "Мистер и Миссис Смит". Сами же звезды не стали комментировать новую фотосессию, а только опубликовали неоднозначные кадры.
Пользователи "Инстаграм" моментально разделились на два лагеря и обсудили внешний вид своих кумиров. Одни посчитали, что подобное поведение слишком высокомерно. По мнению большинства, Воля и Утяшева наконец-то показали себя настоящих.Другие же встали на защиту счастливой парочки, предположив, что артисты всего лишь вжились в образ.
На фотографиях отчетливо видно, как возлюбленные позируют на фоне дорогого автомобиля и крепко держатся за руки. Оба элегантно одеты и, конечно же, в темных солнцезащитных очках.
"А можно еще выше нос задрать? Даже Анджелина Джоли и Бред Питт не позволяли себе такого высокомерного поведения. Вы-то куда?", – возмущенно отозвались комментаторы.
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