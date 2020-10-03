"Даже Джоли и Питт не позволяли такого": Павла Волю и Ляйсан Утяшеву разнесли за высокомерие

Павел Воля и Ляйсан Утяшева давным-давно стали примером для подражания. Многочисленная аудитория почти причислила пару к лику святых. Дело в том, что звезды российского шоу-бизнеса несколько лет подряд ведут здоровый образ жизни и занимаются саморазвитием.

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