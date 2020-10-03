Коронавирус лишил Оскара Кучеру близкого человека: Мне хочется выть

Летом скончался отец телеведущего Оскара Кучеры, режиссер анимационных фильмов Александр Боголюбов. Причиной смерти стала пневмония, вызванная COVID-19. Спустя несколько месяцев после трагедии актер рассказал, как переживает кончину отца.

В начале этого года у Александра Акимовича начались серьезные проблемы со здоровьем. У него наблюдались обострения хронических заболеваний. Несколько раз отец Оскара лежал в больнице. Врачам удавалось стабилизировать состояние режиссера.

В ютуб-шоу "Эмпатия Манучи" Кучера рассказал, что в июле состоялась плановая госпитализация отца. В больнице Александр Акимович заразился коронавирусом. Инфекция поразила его легкие всего за несколько дней.

Новость о смерти отца для Оскара стала неожиданностью. О трагедии телеведущему рассказали по телефону, когда он находился в московском аэропорту после перелета.

"Я сижу в самолете, мне хочется выть, но понимаю, что нельзя вести себя неадекватно, потому что вокруг куча людей", – вспомнил Кучера.

Телеведущий не знал, как сообщить о смерти отца маме. Она узнала о трагедии примерно через шесть часов.

Напомним, недавно Кучера покинул шоу "Звезды сошлись", которую он вел вместе с Лерой Кудрявцевой. Шоумен был недоволен отношением руководства телеканала НТВ.