Коронавирус лишил Оскара Кучеру близкого человека: Мне хочется выть

В начале этого года у Александра Акимовича начались серьезные проблемы со здоровьем. У него наблюдались обострения хронических заболеваний. Несколько раз отец Оскара лежал в больнице. Врачам удавалось стабилизировать состояние режиссера.
В ютуб-шоу "Эмпатия Манучи" Кучера рассказал, что в июле состоялась плановая госпитализация отца. В больнице Александр Акимович заразился коронавирусом. Инфекция поразила его легкие всего за несколько дней.
Новость о смерти отца для Оскара стала неожиданностью. О трагедии телеведущему рассказали по телефону, когда он находился в московском аэропорту после перелета.
"Я сижу в самолете, мне хочется выть, но понимаю, что нельзя вести себя неадекватно, потому что вокруг куча людей", – вспомнил Кучера.
Телеведущий не знал, как сообщить о смерти отца маме. Она узнала о трагедии примерно через шесть часов.
Напомним, недавно Кучера покинул шоу "Звезды сошлись", которую он вел вместе с Лерой Кудрявцевой. Шоумен был недоволен отношением руководства телеканала НТВ.
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