Любовница Брэда Питта страдает из-за публичного унижения

Немецкая модель не была готова к серьезному буллингу в интернете. По словам самой Николь, она все же надеялась на адекватность большинства пользователей. Но все светлые мечты девушки омрачились публичным порицанием.
Безбашенная армия фанатов Брэда Питта накинулась на модель и обвинила в том, что та просто-напросто использует всеми известного актера. Если верить словам публики, то Николь растрачивает деньги голливудской звезды и крадет его контакты.
Видимо, подобные замечания появились после того, как парочку засняли в аэропорту Франции. Тогда весь мир узнал о существовании Николь.
Внимательные пользователи социальных сетей отметили, что немецкая модель невероятно похожа на Ирину Шейк. Поговаривают, что благодаря связям Брэда Питта молодая девушка сможет пробраться в Голливуд.
Не стоит забывать, что Николь Потуральски все еще состоит в браке. Несмотря на то, что возлюбленная актера признавалась, что находится в свободных отношениях, это лишь давало еще один повод для осуждения.
"Я все же не понимаю, зачем вы это делаете? Какая у вас цель? Это очень грубо. Мне жаль таких комментаторов", – написала Николь.
Остается только гадать, повлияет ли публичное осуждение на мнение Брэда Питта. Сам же актер старается не отвечать на всевозможные замечания публики.
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