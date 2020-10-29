Легендарный ведущий усомнился в адекватности вдовы Баталова в результате скандала

Полиция задержала актрису Наталию Дрожжину и адвоката Михаила Цивина после того, как вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко обвинила их в том, что те якобы обманным путем лишили ее и ее больную ДЦП дочь имущества. Однако известный диктор и ведущий Владимир Березин уверен, что все не так однозначно.

Все началось с того, что вдова Алексея Баталова написала заявление в полицию, в котором сообщила, что якобы ее друзья Наталия Дрожжина и Михаил Цивин переписали на себя недвижимость, а также присвоили деньги семьи Баталова. Разразился скандал. После ряда снятых на эту тему передач выяснилось, что это дело взял под личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

На днях Наталию Дрожжину и Михаила Цивина задержали. Однако хамовнический суд отпустил супругов, ограничив их в определенных действиях. В сети общественность бурно обсуждает эти события. Люди прямым текстом называют пару мошенниками и требует для них справедливого наказания. Однако известный диктор и ведущий Владимир Березин считает, что ситуация гораздо сложнее.

Так, он не уверен в том, что Дрожжина и Цивин действительно виновны в том, в чем их обвиняют. "Презумпцию невиновности никто не отменял", – напомнил шоумен. Березин знаком с Дрожжиной и Цивиным. Это случилось на программе, посвященной забытым артистам. По его словам, именно эта пара инициировала съемку, озаботившись тем, как живут те, кто еще недавно были кумирами. "Наташа с Мишей часто защищали артистов, многие из которых остались за чертой бедности", – отметил Березин.

Ведущий призвал общественность подождать с обвинениями, чтобы следственные органы сами разобрались в том, что происходит. "Людей расстреливали по ложному обвинению, безвинные сидели десятки лет – бывало же такое. По рассказам Цивина и Дрожжиной, у них никого нет, им даже свое нажитое имущество некому оставить. Зачем бы они стали влезать в такие дела?" – задал риторический вопрос шоумен.

К тому же Владимир Березин усомнился в адекватности вдовы Алексея Баталова Гитаны Леонтенко. "Я задавал вопрос: "Гитана сейчас здорова?" Когда она собственноручно подписывала документы, она была адекватна? Я говорю о возрасте. Мои родители, к примеру, были в деменции, я через все это прошел. Они отрицали все, что бы они ни делали. Здесь тоже появляются вопросы…" – заключил диктор.