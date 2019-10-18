Епифанцев оставил экс-жену и сыновей без жилья

Веденская появилась в студии Бориса Корчевникова, чтобы поддержать своего партнера по сериалу "Рая знает все!" Сергея Губанова, именно ему был посвящен сегодняшний выпуск. Попутно артистка раскрыла подробности собственной личной жизни, точнее рассказала о расставании с мужем – Владимиром Епифанцевым.
"Развелась я, когда уже закончились съемки этого сериала. При этом три года мы официально с Владимиром после расставания еще были в браке. Но я хотела развестись. Сергей Губанов посоветовал мне своего адвоката, чтобы все прошло гладко", – поделилась артистка в эфире программы "Судьба человека".
Артистка считает, что если в браке становится некомфортно, то лучше разойтись. Ситуация с Епифанцевым Веденскую напрягала, и она решилась на развод.
Владимир, по словам Анастасии, после расставания показал себя не с лучшей стороны. Артист отказался платить ипотеку за их общие дорогостоящие апартаменты в историческом районе Москвы. В итоге Веденская и двое ее сыновей от Епифанцева в буквальном смысле остались без жилья.
"Когда мы расстались с Володей, то я осталась без квартиры, в которой жила 12 лет. Я просто отдала ее банку. Он сказал мне, что не будет оплачивать ипотеку, потому что вырос доллар. Епифанцев сказал: "Снимайте квартиру". И мы с детьми просто стали снимать другую квартиру. Это было ужасно. Я пережила колоссальный стресс", – поведала Анастасия Веденская в студии ток-шоу "Судьба человека".
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