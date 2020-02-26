"Семья – это мусор": Епифанцев в подробностях рассказал об изменах жене

Актер пришел в студию к Андрею Малахову, чтобы раскрыть свою точку зрения на громкий развод с Анастасией Веденской. Женщина рассказывала, как поймала супруга на измене с подругой. После скандального расставания бывший муж пустился во все тяжкие.
Анастасия Веденская ранее в интервью Борису Корчевникову откровенно призналась, что ей удалось записать на диктофон измену мужа. Женщина ревновала супруга к Анне Цукановой-Котт. Стоит отметить, что актриса тоже замужем и воспитывает двоих детей. Веденская положила диктофон в куртку Епифанцева, тот уехал якобы покупать ковролин ночью. После его возвращения женщина прослушала запись, на которой были подозрительные звуки. Однако артист уверял, что у него не было никаких отношений с Цукановой, кроме дружбы. Но Анастасия, конечно, не поверила и приняла решение развестись после десяти лет брака.
Владимир Епифанцев утверждает, что лжи и неверности в их совместной жизни было очень много. Однако, как заверил мужчина, он начал изменять не сразу.
"У меня был этот страх – не дай бог другая женщина, жена загрызет. У меня не было никаких любовниц одно время, потом одна случайно появилась, мы раз год встречались – в постоянном страхе были. Ну проститутки, к которым я иногда сбегал, но ничего хорошего в этом не было, хотя я ощущал теплоту в притонах, где девочки работают", – оправдывался актер.
Артист заверил, что после ухода от Анастасии Веденской пообещал себе больше никогда никого не обманывать. Он не скрывает скептическое отношение к традиционным отношениям. "Семья – это мусор, все эти ячейки – все это фикция", – рассказывает Епифанцев.
Теперь пассия эпатажного секс-символа в курсе всех его грязных переписок с другими женщинами и даже не против составить компанию для любви втроем. Мужчина живет в небольшой комнате, которая соседствует с клубом, а на ночь у него остаются несколько молоденьких девочек. Он не отказывает себе ни в чем, а также уверяет, что после развода его эрекция стала только лучше.
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