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"Семья – это мусор": Епифанцев в подробностях рассказал об изменах жене

Владимир Епифанцев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В студии программы "Прямой эфир" Владимир Епифанцев ответил на обвинения бывшей жены в изменах. Артист рассказал, что вся их семейная жизнь состояла из постоянных проверок на верность. 
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Актер пришел в студию к Андрею Малахову, чтобы раскрыть свою точку зрения на громкий развод с Анастасией Веденской. Женщина рассказывала, как поймала супруга на измене с подругой. После скандального расставания бывший муж пустился во все тяжкие. 

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Анастасия Веденская ранее в интервью Борису Корчевникову откровенно призналась, что ей удалось записать на диктофон измену мужа. Женщина ревновала супруга к Анне Цукановой-Котт. Стоит отметить, что актриса тоже замужем и воспитывает двоих детей. Веденская положила диктофон в куртку Епифанцева, тот уехал якобы покупать ковролин ночью. После его возвращения женщина прослушала запись, на которой были подозрительные звуки. Однако артист уверял, что у него не было никаких отношений с Цукановой, кроме дружбы. Но Анастасия, конечно, не поверила и приняла решение развестись после десяти лет брака.

Владимир Епифанцев утверждает, что лжи и неверности в их совместной жизни было очень много. Однако, как заверил мужчина, он начал изменять не сразу. 

"У меня был этот страх – не дай бог другая женщина, жена загрызет. У меня не было никаких любовниц одно время, потом одна случайно появилась, мы раз год встречались – в постоянном страхе были. Ну проститутки, к которым я иногда сбегал, но ничего хорошего в этом не было, хотя я ощущал теплоту в притонах, где девочки работают", – оправдывался актер. 

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Публикация от Владимир Епифанцев (@vladimirepifantsev69)

Артист заверил, что после ухода от Анастасии Веденской пообещал себе больше никогда никого не обманывать. Он не скрывает скептическое отношение к традиционным отношениям. "Семья – это мусор, все эти ячейки – все это фикция", – рассказывает Епифанцев. 

Теперь пассия эпатажного секс-символа в курсе всех его грязных переписок с другими женщинами и даже не против составить компанию для любви втроем. Мужчина живет в небольшой комнате, которая соседствует с клубом, а на ночь у него остаются несколько молоденьких девочек. Он не отказывает себе ни в чем, а также уверяет, что после развода его эрекция стала только лучше. 

Автор: 26 февраля 2020, 13:13

комментарии

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противно читать.Мир перевернулся.
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