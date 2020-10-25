Ксения Собчак насмехается над формами современной Барби

Ксения Собчак ведет публичный образ жизни и старается делиться со своими подписчиками новыми открытиями. На этот раз телеведущая была шокирована производством современных игрушек. По мнению Собчак, от настоящих "Барби" ничего не осталось.

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