Ксения Собчак насмехается над формами современной Барби

Теперь производители игрушек равняются на тренды нового времени. У кукол резко образовались огромные ягодицы и пышная грудь. Остается только гадать, что же будет дальше.
Всеми известная журналистка и политический деятель Ксения Собчак решила разобраться в этом вопросе и опубликовала в личном блоге "Инстаграм" фотографию с куклой "Барби", которая больше похожа на американскую звезду Ким Кардашьян.
"Что за ужас! Вы помните какая фигура была у Барби?", – возмутилась телеведущая.
Напомним, раньше Собчак была вовлечена в индустрию, выпускающую продукцию для девочек. У журналистки была целая серия книг и личных дневников с анкетами для школьниц.
Стоит отметить, что Ксения уже не первая представительница российского шоу-бизнеса, не оценившая развитие современных игрушек. Ранее Ксения Бородина показывала своим поклонникам фотографии кукол, которые выбирали ее дочери, и жаловалась на внешний вид товаров.
Оказалось, что производители уменьшенных копий моделей стали переходить на другие стандарты красоты. Параметры 90-60-90 больше не являются шикарными показателями. Люди требуют хлеба и зрелищ, поэтому ждут от создателей всеми известных "Барби" прогрессивного подхода.
Популярные темы форума
Зверушки
Жизнь заканчивается после 30
Подмышки
Не могу смотреть « Ледниковый период» из-за Загитовой
Гименопластика
Ты патриот России?
обожаю, когда он шепчет на ухо...
Шо за форум
Блогер умер от короны
Не выходите замуж на козерога