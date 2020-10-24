"Впереди много захватывающих серий": Ксении Собчак пророчат еще один брак

Высказывание Фомина повергло общественность в шок. Мало того, что уже ходят слухи о возможном разводе телеведущей и театрального режиссера, так еще и представители светской России выступают с подобными заявлениями.
Ранее Собчак смотрела на своего новоиспеченного мужа влюбленными глазами. Теперь артистка чуть ли не презирает Богомолова. Возможно, что на их отношения сильно повлиял скандал с Максимом Виторганом.
Известно, что актер ударил режиссера на глазах у публики, а тот не смог дать ему отпор и мгновенно признал поражение. Подобные события заставили Ксению осознать реалии семейной жизни.
Так, 56-летний организатор звездных свадеб присоединился к клану великих прорицателей и нагадал Собчак еще несколько браков.
"В ней энергия, желания, амбиции. Я думаю, что она только в начале пути, и Элизабет Тейлор со своими браками перекурит. У нас впереди еще много захватывающих серий от Ксении Собчак", – признался Андрей Фомин.
Напомним, у голливудской кинодивы было восемь мужей. И это только официальные ухажеры Элизабет. Остается только гадать, сможет ли Ксения Собчак переписать эту историю.
Фомин добавил, что журналистка долгое время будет искать идеального мужчина. Ведь пока все возлюбленные Собчак смирно идут за ней, подчиняясь каждой ее выходке и прихоти.
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