Любовник высказался о романе Гурченко с Высоцким

Гражданский муж звезды раскрыл неизвестные ранее факты о жизни со знаменитой актрисой. Музыкант и композитор Константин Купервейс изложил их в своей книге "Людмила Гурченко. Золотые годы".



Возлюбленный артистки помимо прочего высказался о слухах, ходивших в СССР по поводу якобы имевшего место романа Людмилы Гурченко с коллегой Владимиром Высоцким. Купервейс рассказал, что актер и певец однажды напросился к ним в гости в квартиру на "Маяковской".

В их доме жило много пенсионеров. Одна пожилая пара постоянно делала знаменитым соседям замечания: то каблуками Людмила Гурченко стучит, то музыка громко играет. Если шум из квартиры актрисы был слышен после 23 часов, то в 23:01 уже могли вызвать милицию.

Владимир Высоцкий приехал около 20:00. Он много рассказывал о своей поездке в Канаду. А потом стал играть и петь под гитару. В такт музыке актер сильно стучал по полу каблуком сапога. Однако, вопреки опасениям Купервейса, соседи милицию не вызвали.

Также избранник Людмилы Гурченко прокомментировал слухи о ее якобы любовных отношениях с Владимиром Высоцким "Все эти грязные байки, которые отражены в бессовестно обманном многосерийном фильме под названием "Людмила Гурченко", что у нее был роман с Высоцким и он за ней "бегал", – не более чем вранье", – заявил Константин Купервейс.

Напомним, Людмилы Гурченко не стало 30 марта 2011 года. Выдающаяся актриса покинула этот мир в возрасте 74 лет из-за тромбоэмболии. Проводить ее в последний путь пришли сотни людей, ценящих творчество и талант артистки. Церемония похорон проходила 2 апреля. Проститься с народной любимицей можно было в Центральном доме литераторов на Большой Никитской улице Москвы.

