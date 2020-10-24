Вскрылись неизвестные факты о предполагаемой фаворитке Путина

Всего несколько лет назад имя Алины Кабаевой гремело на всю страну. Девушка добилась не только головокружительного успеха в спорте, но и завоевала внимание представителей светской хроники. Поговаривали, что сам Владимир Владимирович выделил Алину среди многочисленных гимнасток и лично присутствовал на каждом ее выступлении.

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