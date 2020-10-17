Отношения с женатым слухи о детях: почему Кабаева не появляется на публике

Кабаева ведет довольно закрытый образ жизни. О ее личном женском счастье почти ничего не известно. Сейчас она титулованная спортсменка, политический деятель, благотворитель. Ее имя включено в Книгу Рекордов Гиннесса как пятикратной Чемпионки Европы по художественной гимнастике. Но на ее пути к победам было немало сложностей.
С детства Алина Маратовна воспитывалась в мусульманской вере. От родителей она унаследовала русские и узбекские корни. Но уже будучи взрослой она решила принять христианство.
Некоторое время Кабаева имела отношения с женатым мужчиной, пишет Cosmo. Однако так вышло лишь потому, что Алина не знала подробностей его жизни.
Ходили слухи, что Алина Кабаева давно родила своего первенца, однако официально он якобы записан на ее родную сестру. О личной жизни и семейном статусе спортсменки и общественника Алины Кабаевой практически нет информации.
Недавно в британской прессе недавно появилось еще одно сообщение о том, что 37-летняя экс-спортсменка Кабаева давно не появляется на публике. Говорят, что в 2020 году она якобы родила близнецов. С этим и связан ее уход из медиапространства.
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