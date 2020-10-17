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Отношения с женатым слухи о детях: почему Кабаева не появляется на публике

Отношения с женатым слухи о детях: почему Кабаева не появляется на публике

Алина Кабаева. Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/www.globallookpress.com
Алина Кабаева родилась в семье спортсменов. Ее судьба, казалось, была предрешена с самого начала. Отец был футболистом, мать профессионально играла в баскетбол. Кабаева выбрала самый женственный вид спорта – художественную гимнастику. Мало кто знает, что судьба Алины полна сложностей и передряг. Ряд интересных данных публикует "Дни.ру".
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Кабаева ведет довольно закрытый образ жизни. О ее личном женском счастье почти ничего не известно. Сейчас она титулованная спортсменка, политический деятель, благотворитель. Ее имя включено в Книгу Рекордов Гиннесса как пятикратной Чемпионки Европы по художественной гимнастике. Но на ее пути к победам было немало сложностей.

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Алина Маратовна Кабаева

Алина Маратовна Кабаева гимнастка

С детства Алина Маратовна воспитывалась в мусульманской вере. От родителей она унаследовала русские и узбекские корни. Но уже будучи взрослой она решила принять христианство.

Некоторое время Кабаева имела отношения с женатым мужчиной, пишет Cosmo. Однако так вышло лишь потому, что Алина не знала подробностей его жизни.

Ходили слухи, что Алина Кабаева давно родила своего первенца, однако официально он якобы записан на ее родную сестру. О личной жизни и семейном статусе спортсменки и общественника Алины Кабаевой практически нет информации.

Недавно в британской прессе недавно появилось еще одно сообщение о том, что 37-летняя экс-спортсменка Кабаева давно не появляется на публике. Говорят, что в 2020 году она якобы родила близнецов. С этим и связан ее уход из медиапространства.

Автор: 17 октября 2020, 02:03 Источник: Cosmopolitan ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

гость
Ответить
и сколько же у неё детей на сегодняшний день? Много слухов разных, очень всё это неприятно.
1

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