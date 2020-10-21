"Наказывает Бог": обливший грязью Цымбалюк-Романовскую Конкин поплатился дочерью

Пианистка считает, что актеру Владимиру Конкину надо было заниматься дочерью, а не обсуждать подробности чужой личной жизни. Виталина Цымбалюк-Романовская связала смерть наследницы артиста с критикой в свой адрес.

"Недавно очень уважаемый мною человек спросил меня: "А ведь правда приятно, когда тех, кто несправедливо тебя обидел, наказывает не кто-нибудь, а сам Господь Бог?" – написала экс-супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна в личном микроблоге.

По словам пианистки, друг ее бывшего мужа очень долго публично лил на нее грязь. А не так давно у этого человека умер сын в результате несчастного случая. В семье Владимира Конкина, который также высказывался о ней плохо, тоже произошло большое горе.

Цымбалюк-Романовская отметила, что каждый должен быть занят собой и близкими. "Когда мы обсуждаем меня, в вашей семье уже может начаться трагедия", – рассудила бывшая супруга Джигарханяна.

Пианистка считает важным верить в справедливость, передает "Пятый канал". После скандального развода с Джигарханяном Цымбалюк-Романовская перестала прощать людей, причинивших ей зло. Между тем Виталина никогда не оскорбляет недругов в ответ.

Виталина добавила, что современные деятели культуры потеряли уважение и интеллигентность, им не знакомы понятия морали и справедливости. Это, по мнению пианистки, самое непростительное, что с ними произошло.

Напомним, дочь Владимира Конкина, София, утонула в бассейне фитнес-клуба в Москве. Молодую женщину вытащили из воды, откачали и увезли в больницу. В лечебном учреждении наследница звезды умерла. После смерти Софии журналисты вытащили на суд общественности ворох семейных проблем Конкина.