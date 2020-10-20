Брошенный слепой ребенок: что скрывает директор Владимира Конкина

После странной смерти дочери актер Владимир Конкин снова в центре внимания. Бурно обсуждается личная жизнь звезды фильма "Место встречи изменить нельзя".

Федеральные каналы скрупулезно мусолят смерть дочери Владимира Конкина Софии. Женщина утонула в бассейне фитнес-центра, где была постоянной клиенткой. Соне было 32 года, она, по словам безутешного отца, занималась плаванием чуть ли не профессионально. Она была здорова.

Если поначалу Владимир Конкин находил в себе силы ходить на эфиры, то затем это начала делать за него директор Елена Переслени. Женщина так ярко проявила себя, что в Сети стали ходить слухи, будто у Конкина и Переслени роман. А тут еще в новом выпуске шоу Андрея Малахова появилась назвавшая себя подругой покойной жены артиста Елена Игошина и вовсе прямо заявила, что Переслени уже давно является любовницей Конкина, причем якобы жена знала об этой интрижке и страшно страдала.

Внучка Владимира Конкина Дарья обратила внимание на то влияние, которое якобы Переслени имеет на актера. Будто бы из-за нее артист отдалился от родных. "Мы всегда прекрасно проводили время с бабушкой и дедушкой. Но потом все как-то начало разваливаться. Не знаю, что произошло. Появилась Лена…" – сообщила Дарья.

По словам Игошиной, Переслени лукавит, утверждая, что у нее нет детей. "Все члены семьи знают, что у нее есть ребенок, от которого она отказалась после рождения. Скорее всего, причиной стала слепота малыша. Мальчика воспитал отец-итальянец, юноша вырос талантливым. Когда он был маленьким она с ним не общалась, а когда стал известным музыкантом, стала к нему ездить", – рассказала женщина.

Дошло до того, что на шоу даже выдвинули версию, будто директор могла испортить отношения между Владимиром Конкиным и Софией. Якобы Переслени отзывалась о ней пренебрежительно: мол, "эта его доченька" не позволяла им поддерживать связь.

Отметим, что Владимир Конкин категорически отрицает, что у него роман с Еленой Переслени. "У меня никогда не было романа с моим директором, это полный бред", – отрезал знаменитый актер.