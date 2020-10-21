Что случилось с могилой Элины Быстрицкой

Элина Быстрицкая ушла из жизни 26 апреля 2019-го на 92-м году жизни. К первой годовщине со дня смерти прославленной актрисы на ее могиле появился скромный гранитный камень с двумя датами. Но поклонники явно ждали чего-то более соответствующего масштабу ее личности...

Памятник себе Элина Быстрицкая выбрала еще при жизни – заказала давнему знакомому скульптору Фридриху Согояну, ученику Евгения Вучетича и автору памятника на могиле Людмилы Зыкиной. Он оценил свою работу в два с половиной миллиона и актриса, по слухам, заплатила за памятник полтора миллиона из своего кармана. Оставшийся миллион должны была отдать наследники Быстрицкой. Но, как писала пресса, сестра Быстрицкой якобы попыталась добиться, чтобы правительство Москвы оплатило оставшуюся сумму,

А 31 июля 2019 года, вскоре после актрисы, умер и скульптору, так и не увидев своей работы на Новодевичьем. И всеми делами стал заниматься его сын Микаэль Фридрихович.

Работы по установке монумента продолжались с осени прошлого года, но потом пришла зима, а весной началась пандемия. Поэтому все приостановилось... Открытие планировалось на середину августа. Но жизнь снова внесла свои коррективы – имя Быстрицкой стало фигурировать в криминальной хронике в связи с арестом ее бывшего концертного директора Ксении Рубцовой, которую признали виновной в мошенничестве в размере 35 миллионов рублей и приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.

Потом информагентства сообщили, что "государственный Малый театр и ряд других организаций ведут переговоры о дате проведения торжественного открытия памятника". Но двухметровый монумент по сей день стоит в плотном полиэтилене. Вероятно, поклонники смогут оценить его красоту лишь в апреле, в день рождения актрисы, прославившейся ролью Аксиньи в киноэпопее "Тихий Дон".