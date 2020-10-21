Киркоров обматерил журналистов после шумной вечеринки

На днях Филипп Киркоров повеселился на вечеринке, которую устроили Татьяна Навка и Дмитрий Песков. После торжества артист был не настроен общаться с журналистами. Он выразил свое негодование в грубой форме.

Вечеринку в честь 53-летия Дмитрия Пескова посетили многие знаменитости: Анита Цой, Николай Басков, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Стас Михайлов и другие. Звезды шоу-бизнеса веселились безудержно: пели, танцевали, общались, выпивали.

Спустя некоторое время после вечеринки журналисты позвонили одному из гостей – народному артисту Филиппу Киркорову. Но, как оказалось, певец был не в лучшем расположении духа. "Хотите *** (ценз. – ерунду) про меня написать?! *** (ценз. – на фиг) пошли! *** пошли, ***! И больше сюда не звоните! *** (ценз. – надоели) ваш "Подъем" и вы!", – сказал он.

Таким общением Киркоров напомнил журналистам о своем вспыльчивом характере. Самый известный скандал с участием Филиппа и представителей СМИ произошел в 2004 году, когда артист выгнал с пресс-конференции в Ростове-на-Дону журналистку Ирину Ароян. Тогда певцу не понравился вопрос девушки, "розовая кофточка, сиськи и микрофон".

Напомним, недавно Никас Сафронов и Филипп Киркоров поругались на премьере мюзикла "Шахматы". Певец отказался здороваться с художником, который, как он считает, говорит о нем гадости.