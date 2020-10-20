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Сафронов в шоке от хамства Киркорова: Обо мне говоришь гадости!

Сафронов в шоке от хамства Киркорова: Обо мне говоришь гадости!

Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В минувшие выходные состоялся премьерный показ мюзикла "Шахматы", на котором собрались многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Не обошлось и без скандалов – например, публично "поцапались" Филипп Киркоров и Никас Сафронов.
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В антракте художник столкнулся в фойе с артистом и вежливо поздоровался. Однако певец проигнорировал слова живописца, а когда тот уточнил, чем вызвано молчание со стороны звезды, получил порцию хамства. "Ты везде обо мне говоришь гадости!" – возмутился Филипп Киркоров.

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Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Никас Сафронов был сильно удивлен подобным поведением артиста. Позднее художник в беседе с журналистами отметил, что не понимает, чем вызвал гнев короля отечественной эстрады. По его словам, он никогда ничего плохого не говорил про певца. "Ценю его как большого профессионала", – заверил живописец.

Никас Сафронов предположил, что, возможно, кто-то из недоброжелателей решил их "стравить" между собой. Художник заявил, что ему стоит пригласить Филиппа Киркорова на ужин в ресторан, чтобы решить все недопонимания. Также знаменитость вспомнила, что написала два портрета короля отечественной эстрады, которые особенно оценила голливудская звезда Настасья Кински.

Напомним, недавно стало известно о том, что Филипп Киркоров перестал общаться с Аллой Пугачевой. Причина, по которой бывшие супруги, разорвали дружеское общение, не уточняется. Однако в Сети ходят слухи, что именно Примадонна стала инициатором разрыва.

Автор: 20 октября 2020, 15:47 Источник: Собеседник.ru ✓ Надежный источник
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Молодящийся Киркоров вывел в свет смазливого фаворита

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
До чего же мерзок этот филя-бармалей! Культуры -ноль, а понтов выше крыши.
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