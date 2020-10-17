"Кто в теме, тот поймет": Киркоров откровенно о чувствах к избраннику Бузовой

Вместе с Киркоровым на "Детской Новой волне" выступил начинающий рэп-исполнитель, блогер Давид Манукян (DAVA), который с прошлого года связан любовными отношениями с ведущей реалити-шоу "Дом-2" Ольгой Бузовой. Филипп помогает молодому человеку сделать успешную карьеру в шоу-бизнесе.
Народный артист неоднократно говорил, что ему нравится работать с новым поколением. По словам Киркорова, между ним и Давидом "химия произошла" сразу. Они поняли, что сработаются, на первой встрече. Певец не устоял перед обаянием и харизмой Манукяна.
В беседе с журналистами Киркоров признался, что до знакомства с избранником Бузовой ничего не хотел делать. Но Давид "зажег" его. Поэтому вскоре Филипп заплел косы, надел молодежные наряды и спел дуэтом с Манукяном (их совместный трек "Ролекс" попал на вершины чартов).
Рассказывая про любовь к экспериментам и работу с Давидом, Филипп внезапно заговорил, что хочет посетить нудистский пляж в Симеизе. Правда, артист не собирается там плавать. Он предпочитает "просто наблюдать". "Я никогда не хожу один. Не люблю моноспектакли. Предпочитаю экшен. Кто в теме, тот поймет", – ответил Киркоров на вопрос о компании, с которой он решил отправиться на пляж.
Популярные темы форума
Подруга ходит по свалкам и мусоркам!
обида на мужчин и рак груди
Справедливость есть ?
Лидия Федосеева-Шукшина отсудила свою квартиру. Что будет дальше?
Вы верите в ретроградный Меркурий?
Никто не хочет нас обслуживать бесплатно
Коронавирус вызывает бесплодие?
Магазин скидок
Монтаж заборов и ограждений в Казани.
хроматограф портативный