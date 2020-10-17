"Кто в теме, тот поймет": Киркоров откровенно о чувствах к избраннику Бузовой

На прошлой неделе завершился конкурс "Детская Новая волна-2020". На сцену вышли не только участники вокального соревнования, но и маститые артисты. Например, дважды выступил Филипп Киркоров, которого не могли обделить вниманием любопытные журналисты.

прочитано 291 раз