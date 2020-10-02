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"Я увидел, что она уходит под воду": любовник Конкиной Серов выложил все на скандальном шоу

Владимир Конкин. Фото:Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Шумиха вокруг странной смерти дочери актера Владимира Конкина Софии не утихает. Откровенное интервью дал ее возлюбленный Михаил Серов, которого безутешный отец ранее назвал подонком.
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София Конкина скончалась при загадочных обстоятельствах. Молодая женщина отправилась поздно вечером поплавать в бассейн. Но затем по какой-то причине она пошла ко дну. Ее вытащили, отвезли в больницу. Однако там дочь Владимира Конкина скончалась из-за отказа почек. 32-летнюю Софию похоронили на Пятницком кладбище рядом с могилой матери. У женщины осталась 11-летняя дочь.

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На шоу "Пусть говорят" безутешный Владимир Конкин заявил, что София умерла в результате убийства. Он призвал следственные органы разобраться, что же случилось с его дочерью. А еще артист выразил предположение, что к гибели Софии может быть причастен ее возлюбленный Михаил Серов. В пылу эмоций он даже обозвал его подонком.

И вот Михаил Серов решил расставить все точки над i. Он рассказал, что познакомился с Софией Конкиной несколько месяцев назад, вскоре они решили жить вместе. Михаил обратил внимание, что у Софии были серьезные проблемы с финансами: она взяла кредит на крупную сумму денег, но отдать его не могла. "Ей часто звонили коллекторы. София переживала из-за этого. Также у нее были проблемы с тратами: она получала меньше, чем тратила. Я старался контролировать, чтобы она правильно распределяла финансы", – отметил Серов.

А еще, по словам мужчины, дочь Владимира Конкина выпивала. Причем в состоянии опьянения не контролировала себя. "У нас был один раз случай, когда она чуть не утонула. Мы тогда отдыхали в открытом бассейне. София выпила чуть больше, чем надо. А в таком состоянии она просто отключается. И вот я увидел, что она уходит под воду. Пришлось вытаскивать", – рассказал Михаил.

Он вспомнил и тот роковой день. Серов сообщил, что вернулся с работы домой около 11 часов вечера, но Конкиной еще отсутствовала. Он не придал этому значения, потому что знал, что София может задержаться в фитнес-клубе. Тем не менее, он написал ей сообщение, которое та так и не прочитала. Затем он снова уехал на работу.

Михаил признался, что его возмущают обвинения в причастности к смерти Софии. Он уверил, что не имеет к этой трагедии никакого отношения. Наоборот, мужчина намерен сделать все возможное, чтобы узнать об истинных причинах трагедии.

Автор: 2 октября 2020, 10:15 Источник: "Пусть говорят" ✓ Надежный источник

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