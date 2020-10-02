"Я увидел, что она уходит под воду": любовник Конкиной Серов выложил все на скандальном шоу

Шумиха вокруг странной смерти дочери актера Владимира Конкина Софии не утихает. Откровенное интервью дал ее возлюбленный Михаил Серов, которого безутешный отец ранее назвал подонком.

София Конкина скончалась при загадочных обстоятельствах. Молодая женщина отправилась поздно вечером поплавать в бассейн. Но затем по какой-то причине она пошла ко дну. Ее вытащили, отвезли в больницу. Однако там дочь Владимира Конкина скончалась из-за отказа почек. 32-летнюю Софию похоронили на Пятницком кладбище рядом с могилой матери. У женщины осталась 11-летняя дочь.

На шоу "Пусть говорят" безутешный Владимир Конкин заявил, что София умерла в результате убийства. Он призвал следственные органы разобраться, что же случилось с его дочерью. А еще артист выразил предположение, что к гибели Софии может быть причастен ее возлюбленный Михаил Серов. В пылу эмоций он даже обозвал его подонком.

И вот Михаил Серов решил расставить все точки над i. Он рассказал, что познакомился с Софией Конкиной несколько месяцев назад, вскоре они решили жить вместе. Михаил обратил внимание, что у Софии были серьезные проблемы с финансами: она взяла кредит на крупную сумму денег, но отдать его не могла. "Ей часто звонили коллекторы. София переживала из-за этого. Также у нее были проблемы с тратами: она получала меньше, чем тратила. Я старался контролировать, чтобы она правильно распределяла финансы", – отметил Серов.

А еще, по словам мужчины, дочь Владимира Конкина выпивала. Причем в состоянии опьянения не контролировала себя. "У нас был один раз случай, когда она чуть не утонула. Мы тогда отдыхали в открытом бассейне. София выпила чуть больше, чем надо. А в таком состоянии она просто отключается. И вот я увидел, что она уходит под воду. Пришлось вытаскивать", – рассказал Михаил.

Он вспомнил и тот роковой день. Серов сообщил, что вернулся с работы домой около 11 часов вечера, но Конкиной еще отсутствовала. Он не придал этому значения, потому что знал, что София может задержаться в фитнес-клубе. Тем не менее, он написал ей сообщение, которое та так и не прочитала. Затем он снова уехал на работу.

Михаил признался, что его возмущают обвинения в причастности к смерти Софии. Он уверил, что не имеет к этой трагедии никакого отношения. Наоборот, мужчина намерен сделать все возможное, чтобы узнать об истинных причинах трагедии.