Какой ужас: могила дочери Конкина утонула сразу после похорон

22 сентября в бассейне московского фитнес-клуба утонула 32-летняя София Конкина, дочь популярного актера Владимира Конкина, известного по ролям в фильмах, как "Место встречи изменить нельзя" и "Как закалялась сталь". 29 сентября ее похоронили.



По православной традиции в первый после похорон день родные навещают кладбище и несут "завтрак". Основной смысл этого – помочь душе покойника привыкнуть к новой реальности. Полная веры молитва, просьба защиты и милосердия Божьего для усопшего – очень важная часть первого после погребения визита на могилу. А похоронная трапеза помогает душе окрепнуть и приготовиться ей к встрече с Богом.

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Пятницкое кладбище, где и похоронили дочь Конкина, было основано во время эпидемии чумы еще в 1771 году и получило название в честь расположенной рядом церкви Параскевы-Пятницы. Сначала погост был преимущественно купеческим. Впоследствии тут были похоронены многие известные декабристы, ученые, литераторы. В наши дни в этом старинном храме отпевали протоиерея Димитрия Дудко, певца Децла и актрису Нину Дорошину.

Родные Софии Конкиной увидели, что ее могила буквально утонула – в цветах, венках, корзинах. В суете и скорби дня похорон этого не было заметно, но сегодня, судя по венкам, стало понятно, как много было желающих отдать дочери актера последние почести, как много людей гибель дочери Конкина восприняли как личную драму. Все они хотят, чтобы следственные органы установили причину ужасной смерти девушки и наказали виновных...