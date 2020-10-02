Лещенко откровенно о смертельном диагнозе: Болезнь не прошла

По мнению звезды, после первой волны коронавируса люди расслабились. Ведь летом статистка по болезни немного пошла на спад: открыли магазины, театры и другие заведения.
"Болезнь не прошла, она рядом с нами. И надо постоянно держать себя в тонусе, стараться все меры предосторожности соблюдать", – предостерег перенесший COVID-19 Лев Лещенко россиян. Он призвал соотечественников по-прежнему мыть руки, носить маски и стараться меньше бывать в общественных местах. Если же выход "в люди" необходим, не стоит ни обниматься, ни целоваться.
После смертельно опасного недуга Лев Лещенко внимательнее относится к собственному здоровью. У него произошла переоценка ценностей. Исполнитель стал следить за собой более предметно, занимаясь профилактикой коронавируса.
На творчество певца болезнь не повлияла. Голос как звучал, так и звучит. Просто выступлений у Льва Лещенко стало меньше. При этом больше съемок в различных ток-шоу. "Все сидят сейчас у телевизоров", – констатировал артист.
Как писали "Дни.ру", 78-летний Лев Лещенко перенес COVID-19. Он вместе с женой был госпитализирован в конце марта. К счастью, ему удалось побороть тяжелый недуг и вернуться домой. Отметим, ситуация с коронавирусом в России остается сложной.
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