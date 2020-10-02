Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
"Мог бы жить до ста лет": первая жена назвала причину смерти Миронова
Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
партнеры
Пятница
2 октября
Лента новостей
08:10
"Вскрою вены, если бросишь!": любовница после секса выдвинула ультиматум Никасу Сафронову
08:03
Трамп заболел коронавирусом
06:47
Акиньшина выставила грудь на всеобщее обозрение
04:39
На располневшей Шейк треснула юбка
02:31
Не похожа на себя: Нюшу не узнали на новом фото
00:16
Питт готовится нанести последний удар Джоли
22:13
Бородина засветилась в шлепках с носками и в шубе в центре Москвы
22:10
У отбившейся от напавших мужчин жительницы Украины вымогают деньги
22:04
55-летняя Зудина произвела фурор на красной дорожке ММКФ
21:58
Уже этой осенью: астролог предсказал свержение и бегство Лукашенко
21:49
В отношении обматерившей детей в прямом эфире жительницы Тюмени возбудили уголовное дело
21:45
Деятельность Тихановской назвали имитацией политики: Играет роль декоративного лидера
21:28
Загитова пропустит серию Гран-при по фигурному катанию
21:06
В Кашире задержали мужчину с крупной партией героина
20:33
Единороссы определятся с позицией по бюджету после встречи с главой Минфина
19:55
Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года
19:49
Дочь Прилучного и Муцениеце бьется в истериках
19:38
Что будет с Украиной в случае победы Байдена: депутат Рады озвучила печальный прогноз
19:30
Чумазая Варнава странной гримасой довела россиян до инфаркта: Какой ужас!
19:10
Не изменял: вскрылись опровергающие данные о скандале вокруг Тарзана и Королевой
19:09
Помятая Тодоренко потерялась на фоне отдохнувшей Самбурской
19:00
У Рудковской и Плющенко родился второй ребенок
18:49
Из-за проблем в экономике Белоруссию отбросили на годы назад – эксперт
18:16
Медицинские маски от коронавируса: эффективность и правила ношения
18:00
На фоне слухов о расставании Козловский заменил актрису в своем новом кино
17:54
Вынуждены зарабатывать на хлеб: Виторган назвал размер своей пенсии
17:50
Шура "Би-2" о протестах в Белоруссии: В любой другой стране люди уже взялись бы за оружие
17:47
В Иркутской области поймали браконьеров
17:40
Собянин сделал заявление об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
17:34
"У вас все в порядке?": оставившая странное послание Подольская переполошила народ
17:25
Самбурская сцепилась с раскритиковавшим ее грудь школьником
17:20
Журналист о массовых арестах в Белоруссии: Это какая-то бессистемная истерика
17:10
Все были наказаны: Джигурда раскрыл причину увольнения Малахова с Первого канала
17:07
Мужа Боярской сняли в постели с Ходченковой
16:50
Муж отказался заводить еще детей от Ксении Бородиной
16:44
Перед смертью Фриске не захотела видеть Шепелева
16:43
В Москве неизвестный убил ножом директора приюта для бездомных животных
16:27
Пугачеву разнесли в пух и прах: Все вместе негармонично
16:22
"Больше 30 не дашь": резко похудевшая Гузеева шокировала народ
16:20
Рушится на глазах: что стало с квартирой Федосеевой-Шукшиной после скандала
16:07
Резко похудевший Чернышов сделал заявление после слухов о тяжелой болезни
15:56
Максим Фадеев разбился на самокате
15:55
Появившаяся на публике Летучая вызвала отвращение: Раскабанела, мать
15:45
Ефремов перечислил сыну погибшего в ДТП крупную сумму
15:32
Известная певица выложила неприятные сведения о Максиме Фадееве
15:28
Теряет слух: Корчевников подтвердил проблемы со здоровьем
15:26
Похудевшая Банщикова вцепилась в руку импозантного мужчины
15:23
В Петербурге заступившийся за кондуктора мужчина избил пьяного дебошира
15:08
Раскрыта личность нового ухажера Асмус
14:55
Тихановская высказалась о роли Путина в разрешении конфликта в Белоруссии
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт рассказал об отношении белорусов к Лукашенко: Не готовы его ни видеть, ни слышать
Политолог заявил о скорой отставке Лукашенко: Счет пошел на недели
Лукашенко призвали покинуть Белоруссию: Оставаться нет смысла
Политолог: Из-за обиды Лукашенко готов уничтожить страну
Политолог: Намечается союз России и Запада для отстранения Лукашенко от власти
Тихановская высказалась о роли Путина в разрешении конфликта в Белоруссии
Шоу-бизнес

"Вскрою вены, если бросишь!": любовница после секса выдвинула ультиматум Никасу Сафронову

Никас Сафронов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Никас Сафронов никогда не страдал из-за отсутствия женского внимания. У самого знаменитого художника России было очень много ярких романов. Впрочем, не все девушки живописца вели себя адекватно, а одна из его возлюбленных угрожала порезать себе вены. Об этом не самом приятном эпизоде своей жизни Никас рассказал "Дни.ру".
прочитано 197 раз

"Еще в начале 80-х годов, когда жил в Вильнюсе, я познакомился с девушкой, которая впоследствии доставила мне немало хлопот, – рассказывает Сафронов. – Никаких чувств я к ней не испытывал, но мы провели вместе ночь. Утром я хотел уехать, но девушка достала "опасную" бритву и сказала: "Если ты меня бросишь, я вскрою себе вены".

"Мне, честно говоря, стало не по себе. Потому что я уже переживал подобное лет в 16-17 – одна из моих пассий грозилась покончить жизнь самоубийством, об этом стало известно, меня несколько раз вызывали в милицию. Я очень переживал из-за этого эпизода. И не хотел, чтобы такое повторилось вновь", – улыбается Никас.

В результате Никас согласился на ультиматум новоиспеченной любовницы, но поставил ей условие. "Я ей сказал, что встречаться мы будем один раз в месяц, – продолжает художник. – Понимал, что мне нужно выходить из этих отношений, но боялся за нее – поэтому года полтора мы с ней периодически встречались. А потом я решил поменять квартиру и уехать из Вильнюса навсегда – в Москву. Я очень нервничал, когда начинал с ней разговор об этом – к счастью, девушка нормально отнеслась к нашему расставанию".

Сафронов уверен: с сильным полом женщины должны вести себя более деликатно. И не ставить ультиматумы, которые, по его мнению, никогда ни к чему хорошему не приводят.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Nikas Safronov (@safronov_nikas)

"Если дама рассчитывает на серьезные отношения с мужчиной, она никогда не должна себя вести подобным образом, – говорит Никас. – Такое поведение отталкивает. Ни один мужчина не будет встречаться с женщиной, у которой неуравновешенная психика. Поэтому я призываю всех девушек сто раз подумать, прежде чем ставить такие ультиматумы".

Автор: 2 октября 2020, 08:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алибасов похвастался отличной эрекцией при виде сочных устриц Волочковой

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Уже этой осенью: астролог предсказал свержение и бегство Лукашенко
Деятельность Тихановской назвали имитацией политики: Играет роль декоративного лидера
Из-за проблем в экономике Белоруссию отбросили на годы назад – эксперт
Журналист о массовых арестах в Белоруссии: Это какая-то бессистемная истерика

Шоу-бизнес

"Вскрою вены, если бросишь!": любовница после секса выдвинула ультиматум Никасу Сафронову
Акиньшина выставила грудь на всеобщее обозрение
На располневшей Шейк треснула юбка
Не похожа на себя: Нюшу не узнали на новом фото

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

Вид сморщенной Пугачевой рядом с Ротару вызвал шок

Примадонну невозможно узнать
Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года

Девам потребуется моральная поддержка
Шоу-бизнес

Не изменял: вскрылись опровергающие данные о скандале вокруг Тарзана и Королевой

Психолог провел анализ мимики и жестов Шульженко
Шоу-бизнес

Дочь Прилучного и Муцениеце бьется в истериках

Мать одна решает проблемы

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года
Гороскоп на октябрь 2020 года
Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены
Плющенко взорвался из-за обвинений в переманивании Загитовой: Совсем ку-ку?
Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов
"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+