"Вскрою вены, если бросишь!": любовница после секса выдвинула ультиматум Никасу Сафронову

"Еще в начале 80-х годов, когда жил в Вильнюсе, я познакомился с девушкой, которая впоследствии доставила мне немало хлопот, – рассказывает Сафронов. – Никаких чувств я к ней не испытывал, но мы провели вместе ночь. Утром я хотел уехать, но девушка достала "опасную" бритву и сказала: "Если ты меня бросишь, я вскрою себе вены".
"Мне, честно говоря, стало не по себе. Потому что я уже переживал подобное лет в 16-17 – одна из моих пассий грозилась покончить жизнь самоубийством, об этом стало известно, меня несколько раз вызывали в милицию. Я очень переживал из-за этого эпизода. И не хотел, чтобы такое повторилось вновь", – улыбается Никас.
В результате Никас согласился на ультиматум новоиспеченной любовницы, но поставил ей условие. "Я ей сказал, что встречаться мы будем один раз в месяц, – продолжает художник. – Понимал, что мне нужно выходить из этих отношений, но боялся за нее – поэтому года полтора мы с ней периодически встречались. А потом я решил поменять квартиру и уехать из Вильнюса навсегда – в Москву. Я очень нервничал, когда начинал с ней разговор об этом – к счастью, девушка нормально отнеслась к нашему расставанию".
Сафронов уверен: с сильным полом женщины должны вести себя более деликатно. И не ставить ультиматумы, которые, по его мнению, никогда ни к чему хорошему не приводят.
"Если дама рассчитывает на серьезные отношения с мужчиной, она никогда не должна себя вести подобным образом, – говорит Никас. – Такое поведение отталкивает. Ни один мужчина не будет встречаться с женщиной, у которой неуравновешенная психика. Поэтому я призываю всех девушек сто раз подумать, прежде чем ставить такие ультиматумы".
Популярные темы форума
Почему сухость во рту?
я хочу быть страшная!
Лиона чего ты хочешь? Чего ты добиваешься?
Не Паша, а Маша!
Армяно-Азербайджанский конфликт. Мысли по поводу.
в 48 лет ,не могу найти раб. это нормально ,или у меня одной так?
А вы натурал?
Глиобластома
Зачем носят часы ,если часы есть в телефоне .
ТАТУ