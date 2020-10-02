"Вскрою вены, если бросишь!": любовница после секса выдвинула ультиматум Никасу Сафронову

Никас Сафронов никогда не страдал из-за отсутствия женского внимания. У самого знаменитого художника России было очень много ярких романов. Впрочем, не все девушки живописца вели себя адекватно, а одна из его возлюбленных угрожала порезать себе вены. Об этом не самом приятном эпизоде своей жизни Никас рассказал "Дни.ру".



"Еще в начале 80-х годов, когда жил в Вильнюсе, я познакомился с девушкой, которая впоследствии доставила мне немало хлопот, – рассказывает Сафронов. – Никаких чувств я к ней не испытывал, но мы провели вместе ночь. Утром я хотел уехать, но девушка достала "опасную" бритву и сказала: "Если ты меня бросишь, я вскрою себе вены".

"Мне, честно говоря, стало не по себе. Потому что я уже переживал подобное лет в 16-17 – одна из моих пассий грозилась покончить жизнь самоубийством, об этом стало известно, меня несколько раз вызывали в милицию. Я очень переживал из-за этого эпизода. И не хотел, чтобы такое повторилось вновь", – улыбается Никас.



В результате Никас согласился на ультиматум новоиспеченной любовницы, но поставил ей условие. "Я ей сказал, что встречаться мы будем один раз в месяц, – продолжает художник. – Понимал, что мне нужно выходить из этих отношений, но боялся за нее – поэтому года полтора мы с ней периодически встречались. А потом я решил поменять квартиру и уехать из Вильнюса навсегда – в Москву. Я очень нервничал, когда начинал с ней разговор об этом – к счастью, девушка нормально отнеслась к нашему расставанию".

Сафронов уверен: с сильным полом женщины должны вести себя более деликатно. И не ставить ультиматумы, которые, по его мнению, никогда ни к чему хорошему не приводят.

"Если дама рассчитывает на серьезные отношения с мужчиной, она никогда не должна себя вести подобным образом, – говорит Никас. – Такое поведение отталкивает. Ни один мужчина не будет встречаться с женщиной, у которой неуравновешенная психика. Поэтому я призываю всех девушек сто раз подумать, прежде чем ставить такие ультиматумы".