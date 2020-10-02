Не похожа на себя: Нюшу не узнали на новом фото

Российская певица Нюша менялась на протяжении своей музыкальной карьеры. Она часто экспериментировала с внешностью и даже один раз избавилась от своей изюминки – родинки на лице, чем разочаровала некоторых поклонников.
Анна Шурочкина (настоящее имя артистки) активно ведет свой микроблог "Инстаграм" и там показывает себя фанатам во всей красе. На этот раз она перестаралась и слишком приукрасила фото. Во всяком случае, так показалось ее подписчикам. Девушка стала не похожа на себя.
В новой публикации звезда рассуждает о проблемах пластиковых отходов. Она составила неполный список продуктов, содержащих частицы микропластика. На фото предстала сама артистка в розовом свитере с ярким макияжем.
"Это какая-то другая девушка", "Не похожа на себя, перебор с фотошопом", – написали фолловеры.
Нюша на фото часто кажется подписчикам не такой, как в жизни. Возможно, дело просто в умении быть разной. Например, недавно она стала точь-в-точь похожа на свою украинскую коллегу Ани Лорак.
Популярные темы форума
Почему сухость во рту?
я хочу быть страшная!
Армяно-Азербайджанский конфликт. Мысли по поводу.
Лиона чего ты хочешь? Чего ты добиваешься?
в 48 лет ,не могу найти раб. это нормально ,или у меня одной так?
Не Паша, а Маша!
А вы натурал?
Глиобластома
Зачем носят часы ,если часы есть в телефоне .
ТАТУ