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"Рубят бабло и сидят на Канарах": мачеха выложила все тайны Нюши

Нюша. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мачеха Анны Шурочкиной (Нюши) долго была ее продюсером. Однако в какой-то момент певица отказалась от сотрудничества с Оксаной. Теперь женщина наконец решилась рассказать, почему это произошло.
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В непростое "коронавирусное" время многим представителям шоу-бизнеса приходится перепрофилироваться, искать новые ходы и методы заработка. Мачеха Нюши долгое время была в тени своего мужа Владимира и его звездной дочери. Она десять лет была продюсером, а теперь стала писательницей.

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 Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина

Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина Певица

Оксана Шурочкина написала книгу, которая состоит сплошь из откровений. На страницах нового издания она раскрыла все тайны звездной семьи.

Много лет отец и мачеха Нюши являлись ее продюсерами. Но однажды певица разорвала бизнес-отношения с семьей. Почему это произошло, Оксана Шурочкина рассказала впервые в своей книге. Также она раскрыла многие тайны мира шоу-бизнеса.

Книга повествует о том, насколько трудно быть продюсером и семейным человеком одновременно. По словам Оксаны Шурочкиной, в России многие представляют себе вольготную жизнь человека этой профессии. Однако деньги в этой сфере достаются потом и кровью, пишет "СтарХит".

"70% населения глубоко убеждены, что продюсеры – это те самые люди, которые только и делают, что "рубят бабло" и сидят где-нибудь на Канарах", – отметила писательница.

Шурочкина заявила, что в этой сфере люди сталкиваются с разбитыми судьбами и терпят потери, в том числе финансовые. Рискуют и всегда выполняют непосильно тяжелый труд. Книга выйдет в свет уже в ноябре этого года.

Автор: 29 сентября 2020, 16:26 Источник: Starhit ✓ Надежный источник
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"Чудо в перьях": Нюша показала прелести на красной дорожке

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