"Рубят бабло и сидят на Канарах": мачеха выложила все тайны Нюши

Мачеха Анны Шурочкиной (Нюши) долго была ее продюсером. Однако в какой-то момент певица отказалась от сотрудничества с Оксаной. Теперь женщина наконец решилась рассказать, почему это произошло.

В непростое "коронавирусное" время многим представителям шоу-бизнеса приходится перепрофилироваться, искать новые ходы и методы заработка. Мачеха Нюши долгое время была в тени своего мужа Владимира и его звездной дочери. Она десять лет была продюсером, а теперь стала писательницей.

Оксана Шурочкина написала книгу, которая состоит сплошь из откровений. На страницах нового издания она раскрыла все тайны звездной семьи.

Много лет отец и мачеха Нюши являлись ее продюсерами. Но однажды певица разорвала бизнес-отношения с семьей. Почему это произошло, Оксана Шурочкина рассказала впервые в своей книге. Также она раскрыла многие тайны мира шоу-бизнеса.



Книга повествует о том, насколько трудно быть продюсером и семейным человеком одновременно. По словам Оксаны Шурочкиной, в России многие представляют себе вольготную жизнь человека этой профессии. Однако деньги в этой сфере достаются потом и кровью, пишет "СтарХит".

"70% населения глубоко убеждены, что продюсеры – это те самые люди, которые только и делают, что "рубят бабло" и сидят где-нибудь на Канарах", – отметила писательница.

Шурочкина заявила, что в этой сфере люди сталкиваются с разбитыми судьбами и терпят потери, в том числе финансовые. Рискуют и всегда выполняют непосильно тяжелый труд. Книга выйдет в свет уже в ноябре этого года.