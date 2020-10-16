Заплатили: больную Асмус заподозрили в причастности к заговору

Артистка вышла на связь с поклонниками. Звезда ситкома о медиках запечатлела вид из окна. Кристина Асмус себя показывать не стала. Актриса призналась, что выглядит ужасно.
По словам знаменитости, уже пять дней у нее не спадает жар. Из-за высокой температуры Кристина плохо спит и чувствует себя уставшей.
Рассказав о недуге, Асмус с удивлением узнала о том, что многие из ее друзей уже переболели COVID-19. Также знаменитость столкнулась с чудовищными обвинениями в свой адрес. Дескать, за пост о коронавирусе Кристине заплатили. Якобы звезда "Интернов" на самом деле не больна и участвует в неком заговоре.
Асмус довольно резко ответила на нападки злопыхателей. Артистка перечислила все то, чего лишилась из-за опасной заразы. Кристине пришлось отменить съемки, в которых было задействовано множество людей, отказаться от спектаклей. Также из-за недуга знаменитость не может встретиться с дочкой и вынуждена сидеть взаперти.
Как писали "Дни.ру", Театр имени Ермоловой, в котором играет Кристина Асмус, закрыли из-за вспышки COVID-19. Сразу несколько служащих заведения подхватили опасную заразу.
Популярные темы форума
А вы бы хотели родиться мужчиной?
Подруга ходит по свалкам и мусоркам!
Стоит ли отдавать дочь на гимнастику?
обида на мужчин и рак груди
Справедливость есть ?
Стоит ли убирать зуб мудрости
Лидия Федосеева-Шукшина отсудила свою квартиру. Что будет дальше?
Коронавирус вызывает бесплодие?
Вы верите в ретроградный Меркурий?
Никто не хочет нас обслуживать бесплатно