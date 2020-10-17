Николай Цискаридзе устроил публичную порку дочери Любови Успенской

Николай Цискаридзе не отрицает своего происхождения. По словам премьера балета Большого театра, он вырос на улице и никогда не был связан с богемной прослойкой общества. Цискаридзе признался, что все дети звезд слишком много себе позволяют и от этого страдают.

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