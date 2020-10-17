Николай Цискаридзе устроил публичную порку дочери Любови Успенской

Дочь Любови Успенской стала ярким примером слов артиста. Татьяна Плаксина, как известно, регулярно отрекается от своей звездной матери и пытается побороть наркотическую зависимость.
Артист балета Николай Цискаридзе призвал свою давнюю коллегу, как можно скорее начать лечить тридцатилетнюю девушку. Он прекрасно знаком с королевой шансона и ее молоденькой копией.
Если верить словам Цискаридзе, то Успенская ни в чем не виновата: Плаксина самостоятельно выбрала извилистый жизненный путь. Артист понимает, что Татьяна требует помощи.
"Я пришел в большое искусство с улицы, я не династический ребенок, поэтому не переношу детей звезд. Во всяком случае до тех пор, пока они не заслужат моего уважения", – откровенно заявил премьер балета.
Николай Цискаридзе добавил, что обращает внимание только на выдающихся личностей. Ведь артист сразу же может понять, достаточно ли усилий приложил его собеседник, чтобы стать знаменитым.
Артист Большого театра заверил, что к словам дочери Успенской не стоит относиться серьезно. Цискаридзе не отрицает, что ему жалко "потерянную девушку", но и публично поддерживать ее он не собирается.
Стоит отметить, что в начале этого года Татьяна Плаксина заявила на всю страну, что в детстве она страдала от издевательств родной матери.
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