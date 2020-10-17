"Раззявила": Каменских у пальмы распекли за вечно открытый рот

Вокалистка обожает публиковать в личном микроблоге пикантные снимки. Супруге рэпера Потапа есть чем похвастаться. Анастасия Каменских является счастливой обладательницей округлых форм и тонкой талии.
На свежем фото вокалистка позирует на фоне раскидистой пальмы. Артистка облачена в белоснежный купальник, и желтые шорты. На плечи знаменитость накинула рубашку.
На фоне предыдущих этот снимок Насти Каменских можно назвать целомудренным. Вокалистку часто распекают за излишнюю откровенность в Сети. Артистке постоянно напоминают, что замужней даме стоит быть скромнее. Пикантные фото многих раздражают.
Отметим, что злопыхатели и на этом снимке нашли к чему придраться. Каменских осудили за привычку держать рот открытым на фото. Многие инстадивы специально позируют с приоткрытыми губами. Впрочем, большинство подписчиков от образа Насти остались в восторге.
"Вечно раззявит свой рот😀😀😀 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Что за прикол фоткаться с постоянно открытым ртом?" – раскритиковали Настю Каменских пользователи Сети.
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