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"Раззявила": Каменских у пальмы распекли за вечно открытый рот

Настя Каменских. Фото:Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Украинская исполнительница показала фото с курорта. Настя Каменских выбрала интересный пляжный образ.
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Вокалистка обожает публиковать в личном микроблоге пикантные снимки. Супруге рэпера Потапа есть чем похвастаться. Анастасия Каменских является счастливой обладательницей округлых форм и тонкой талии.

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На свежем фото вокалистка позирует на фоне раскидистой пальмы. Артистка облачена в белоснежный купальник, и желтые шорты. На плечи знаменитость накинула рубашку.

На фоне предыдущих этот снимок Насти Каменских можно назвать целомудренным. Вокалистку часто распекают за излишнюю откровенность в Сети. Артистке постоянно напоминают, что замужней даме стоит быть скромнее. Пикантные фото многих раздражают.

Отметим, что злопыхатели и на этом снимке нашли к чему придраться. Каменских осудили за привычку держать рот открытым на фото. Многие инстадивы специально позируют с приоткрытыми губами. Впрочем, большинство подписчиков от образа Насти остались в восторге.

"Вечно раззявит свой рот😀😀😀 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Что за прикол фоткаться с постоянно открытым ртом?" – раскритиковали Настю Каменских пользователи Сети.

Автор: 17 октября 2020, 04:02 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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